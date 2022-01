Economia e lavoro



Premio Fedeltà al lavoro 2020, prorogato il termine di scadenza per inviare la domanda

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:00

Prolungato il termine di scadenza per presentare domanda al concorso Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico anno 2020 rivolto a imprenditori, imprese e amministratori operanti in tutti i settori economici della Provincia nonché ai lavoratori dipendenti nel settore privato.

La Camera di Commercio di Lucca, viste le numerose richieste di informazioni pervenute, ha infatti deciso di prorogare la data di scadenza al 31 gennaio 2022 per dare a tutti la possibilità di presentare la propria candidatura.

Il Bando, come ha ricordato il commissario straordinario della Camera di Commercio, Giorgio Bartoli, "vuole essere incentivo allo svolgimento delle attività economiche e premiare l'impegno di imprese, siano esse individuali o collettive, consorzi e cooperative, nonché l'impegno di imprenditori, amministratori e lavoratori della provincia operanti in tutti i settori economici e prevede l'assegnazione di 50 premi (medaglie ed attestati)".

Chi può concorrere

I lavoratori dipendenti (in attività o collocati in quiescenza dall'1/01/2019 al 31/12/2020), presso un'impresa avente la sede legale o unità operativa in provincia di Lucca o presso un'associazione di categoria operante in provincia di Lucca; se cittadini stranieri, devono essere altresì regolarmente soggiornanti in Italia.

Gli imprenditori e gli amministratori di impresa avente sede legale o unità operativa in provincia di Lucca; se cittadini stranieri, devono essere altresì regolarmente soggiornanti in Italia.

Le imprese che hanno sede legale e/o unità operativa in provincia di Lucca, siano esse individuali o collettive, consorzi o cooperative, iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio, in regola con il pagamento del diritto annuale, non sottoposte a procedure concorsuali, che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca e/o alle società dalla stessa controllate, Lucca Promos srl e Lucca In-tec srl.

Tutti i requisiti e le modalità di partecipazione sono specificati nel Bando di concorso anno 2020 – 2021 disponibile sul sito www.lu.camcom.it