Saldi avanti tutta, Bertolani (Confcommercio): "Nelle persone cresce la voglia di normalità, ma le vendite sono ancora inferiori al periodo pre-covid"

venerdì, 14 gennaio 2022, 12:59

di giulia del chiaro

Una crescita rispetto allo scorso anno, ma la situazione continua ad essere difficile per i commercianti al dettaglio. È questo il punto di vista del presidente di Confcommercio Viareggio sull'andamento generale delle vendite e su quello particolare del periodo dei saldi.

Per il ruolo ricoperto all'interno di Confcommercio, e come titolare di diversi negozi di abbigliamento, di articoli sportivi e di franchising sulla Passeggiata (nelle foto di Alfredo Scorza), Bertolani ha ben chiaro l'andamento delle vendite che hanno visto un continuo sali e scendi dall'inizio della pandemia fino ad oggi: "Non stiamo vivendo un momento di serenità – spiega – nonostante prima di Natale la situazione sembrasse andare migliorando. Nelle ultime settimane, con i picchi di contagi e contatti stretti registrati, con conseguenti avvii di procedure di isolamento e quarantena, abbiamo registrato, nonostante l'inizio dei saldi, un crollo delle vendite che si attestano comunque al di sopra della media dello stesso periodo dello scorso anno durante il quale le restrizioni per gli spostamenti impedivano la normale compravendita".

Una situazione alla quale concorrono un quadro economico-sociale fatto di incertezze unito ad un allargamento dei nuclei familiari che vivono una condizione di fragilità economica e alla crescente paura di essere contagiati: "si nota una grande voglia di vivere e tornare a fare ogni piccola cosa, come lo shopping, con la serenità del periodo pre-pandemico, ma, al tempo stesso, nel comportamento della clientela si legge il timore di essere contagiati e la tendenza di molti, quindi, a limitare allo stretto indispensabile le uscite e gli acquisti non di prima necessità".

Da qui un appello alla cittadinanza: "E' fondamentale, in questa fase storica più che mai, sostenere le attività locali acquistando 'sotto casa' nel negozio di fiducia! Fare compere nei negozi di vendita al dettaglio del territorio è il modo con cui ogni cittadino può dare un sostegno concreto al commercio locale. Soprattutto adesso, con i saldi, è possibile acquistare articoli della stagione in corso a prezzi notevolmente vantaggiosi, ribassati anche fino al 50 per cento, nei negozi di zona dove ci si serve abitualmente".