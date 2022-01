Economia e lavoro



Saldi di qualità ai negozi Panda e Peter Pan della famiglia Lanza

venerdì, 7 gennaio 2022, 09:42

Quest'anno la Befana è venuta di notte ma senza... le scarpe rotte perché, approfittando dei saldi iniziati il 5 gennaio in Toscana, si è comprata un paio di calzature alla moda in uno dei negozi della famiglia Lanza, e come darle torto?

I negozi della famiglia Lanza a Lucca: "Il Panda", "Premium", "Panda Lab" e "Peter Pan" e quello a Viareggio "Panda Wave" sono conosciuti per la selezione di scarpe e per la ricercatezza degli accessori che permettono ai clienti di scegliere prodotti "fashion" e di essere sempre al passo con i tempi.

"Molte persone infatti aspettano il periodo dei saldi - dichiara Federico Lanza - per comprarsi prodotti di stagione, magari di marche importanti, a prezzi vantaggiosi e noi siamo qui, con tutto l'assortimento possibile, pronti ad aiutarle a scegliere".

Lanza spiega che, nei negozi sono molto attenti al rispetto delle regole per contrastare il coronavirus in modo da permettere ai clienti di fare acquisti in tutta sicurezza.

C'è inoltre la possibilità, per chi non potesse venire nei negozi, di scegliere dalla vetrina virtuale - sui social e sull'e.commerce targata www.MYPREMIUMSTYLE.com di osservare le varie collezioni, ordinare on line e far arrivare in tempi brevi (o direttamente se nelle vicinanze o mediante corriere se più lontano)a casa propria i prodotti scelti.

Barbara Ghiselli