Servizio civile universale: 26 posti alla Misericordia di Lucca

martedì, 11 gennaio 2022, 18:40

RSU Carraia - Coselli, SLC e Uilcom territoriali commentano veementi la decisione della direzione della Tolentino di smantellare le linee produttive dallo stabilimento di Carraia, con il trasferimento di alcune produzioni in altri stabilimenti fuori regione, e la chiusura dello stabilimento di Coselli, con spostamento delle produzioni nei locali di...

martedì, 11 gennaio 2022, 18:25

Ieri, primo giorno con il certificato verde rafforzato, oltre 12 mila verifiche. Solo il 4,8 per cento non aveva i requisiti per viaggiare contro il 6,9 per cento di sabato

martedì, 11 gennaio 2022, 13:57

L'assegno unico universale interesserà nella provincia di Lucca circa 68 mila figli tra bambini e ragazzi fino a 21 anni di età. E' la stima di Coldiretti Lucca

lunedì, 10 gennaio 2022, 22:33

Madeo (Tni Italia): “Siamo al disastro economico. Siamo affrontando, di fatto, un nuovo lockdown e senza aiuti inizieranno a chiudere le aziende e fioccheranno i licenziamenti”

lunedì, 10 gennaio 2022, 21:23

Sono 19 gli interventi in programma in 10 Comuni della Provincia di Massa-Carrara per un valore totale di 12,126 milioni di euro, che arriveranno grazie ad un finanziamento alla Toscana, per complessivi 111 milioni di euro, da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo...

lunedì, 10 gennaio 2022, 19:02

A causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid stanno aumentando le assenze degli per questa ragione anche nella giornata di domani, martedì 11 gennaio 2022, Autolinee Toscane avvisa che saranno possibili disagi sui servizi urbani ed extraurbani