Tessuto imprenditoriale in recupero nel 2021, ma ancora al disotto dei livelli pre-pandemia

martedì, 25 gennaio 2022, 12:45

Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, chiede interventi urgenti sul riequilibrio della presenza di lupi, predatori e ungulati, la cui coesistenza con l'agricoltura e l'allevamento "è ormai impossibile"

martedì, 25 gennaio 2022, 11:55

La scadenza è il 31 marzo 2022, termine entro il quale è possibile presentare la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2021. Sono interessati - lo ricorda Amedeo Sabato (Segretario della FAI CISL Toscana Nord) - tutti coloro che hanno lavorato in agricoltura, anche per un breve periodo nel 2021,...

martedì, 25 gennaio 2022, 09:53

Porri, bietole, finocchi, spinaci, bietole di stagione per zuppe e piatti di stagione ma anche olio extravergine di oliva e pesce a miglio zero per mangiare bene e sano nel rispetto del rapporto qualità-prezzo in tempo di rincari, evitare fino al 60% di sprechi e tenersi lontani da file e...

lunedì, 24 gennaio 2022, 19:05

Open Day giovedì 27 gennaio 2022 per diventare Acconciatori e Addetti Sala Bar. Per chi finisce le scuole medie, anche quest'anno ripartono i corsi triennali IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per Acconciatore e per Addetto sala bar

lunedì, 24 gennaio 2022, 18:16

E’ la presidente di Assotabaccai Confesercenti Toscana Nord Albera Carmone ad interpretare le perplessità di una categoria che si è vista inserire rispetto al lockdown dell’anno scorso tra quelle non essenziali

sabato, 22 gennaio 2022, 10:30

Confesercenti Toscana Nord alza la voce sul caro-bollette e sulle devastanti conseguenze che sta avendo sulle attività commerciali per le quali la ripresa stenta ancora a decollare