Umberto Del Picchia, il mago dei Rolex

venerdì, 14 gennaio 2022, 10:44

di Barbara Ghiselli

Luis Sepúlveda ha scritto: "...Anche l'orologio si guasta, e così, allo stesso modo in cui le auto perdono olio, l'orologio perde tempo". Questa citazione non vale certo all'orologeria Del Picchia, attività storica nel centro di Lucca, dove gli orologi rotti vengono aggiustati e tornano come nuovi, grazie alla bravura del signor Umberto, maestro orologiaio che, da più di 60 anni, è specializzato nella riparazione, restauro e revisione di orologi da polso, da parete, da tavolo e da pendolo.

L'attività è molto conosciuta e apprezzata per professionalità, per serietà, per la gentilezza e perché riesce a coniugare la tradizione con l'innovazione, grazie alla grande esperienza nel settore. Entrando nel negozio, troviamo il signor Umberto con la lente, pronto ad aggiustare un Rolex, che ci spiega: "Tra le varie marche di orologi che riparo ci sono sicuramente i Rolex, li portano qui dalla Versilia, dalla Garfagnana, da tutta la provincia di Lucca e non solo, visto che per farli fare un service completo vengono anche da altre città della Toscana: in questa orologeria è infatti possibile revisionarli completamente e fare quindi assistenza a 360°".

Continua poi dicendo che all'orologeria Del Picchia si sostituiscono le parti rovinate o rotte solo con pezzi originali e questo vale sia per i Rolex che per le altre marche. Si possono inoltre fare prove sull'impermeabilità, rimettere a nuovo la cassa e rifare le maglie in oro o in acciaio.

Dunque un vero e proprio mago per i Rolex! Provare per credere: il signor Umberto aspetta i clienti in via di Poggio, 28, a due passi dalla casa museo di Giacomo Puccini.