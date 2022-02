Confesercenti: "Solidarietà ai lavoratori ex San Ginese"

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 2 febbraio 2022, 12:40

L'Unsic ha consultato i dati di tracciamento di Google Maps, che fotografano gli spostamenti, evidenziando che nel primo mese del 2022 c'è stata una riduzione superiore al 20 per cento rispetto a gennaio 2020, cioè ad uno stesso mese ma in periodo prepandemico

mercoledì, 2 febbraio 2022, 09:10

Ieri, presso la sede di Lucca di Confindustria Toscana Nord, tra le organizzazioni sindacali rappresentate da Alessia Gambassi per la Fillea CGIL, Daniele Battistini per la Feneal UIL, Lorenzo Sichei per la Filca CISL e Ance Toscana Nord, è stato siglato il nuovo contratto che interessa lavoratori e imprese che...

martedì, 1 febbraio 2022, 17:46

"Sempre più isolati dal mondo e sempre più aggressivi. Gli episodi di movida violenta a Livorno e Milano sono solo gli ultimi campanelli d'allarme sui giovani e giovanissimi, le vere vittime sociali della pandemia". La presidente dell'Ordine degli Psicologi toscani Maria Antonietta Gulino lancia l'allarme sul fenomeno del disagio e...

martedì, 1 febbraio 2022, 17:43

Amedeo Sabato (Fai Cisl Toscana Nord): "Azienda sana, non c'è spazio per immorali strategie di esternalizzazione". I lavoratori proclamano lo stato di agitazione

martedì, 1 febbraio 2022, 10:09

Nel mese di gennaio 2022, su richiesta delle imprese iscritte, è stato riaperto il polo vaccinale di Confindustria Toscana Nord per la somministrazione della dose booster di vaccino anticovid; il Centro ha appena concluso la campagna

lunedì, 31 gennaio 2022, 18:49

Diventare Acconciatori e Addetti Sala Bar: dopo il successo per l'Open Day organizzato dall'agenzia Per-Corso giovedì 27 gennaio nella sede (nella foto), sono state prorogate le iscrizioni ai corsi triennali IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per Acconciatore e per Addetto sala bar per ragazzi in uscita dalle scuole medie