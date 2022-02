Covid 19: a Lucca il primo paziente dell'Ausl Toscana nord ovest curato con la pillola Paxlovid

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 8 febbraio 2022, 19:42

Tempi record per i lavori straordinari di ripristino del muro crollato a San Pietro a Vico. Il consorzio comunica che da martedì 8 febbraio è iniziata l'immissione progressiva dell'acqua

martedì, 8 febbraio 2022, 12:53

Partita in questi giorni la campagna di comunicazione voluta dall’amministrazione comunale e realizzata con Fondazione Casa Lucca e Gvai per incentivare il reperimento di alloggi da destinare all’emergenza abitativa

martedì, 8 febbraio 2022, 12:36

In un contesto altamente competitivo come quello dell’automotive, che ha risentito e continua a risentire pesantemente delle ripercussioni della pandemia, Tuscania Auto, concessionaria di marchi come CUPRA, SEAT, SKODA e vetture aziendali Volkswagen Group Italia, si orienta sempre di più alle persone sia come clientela che come risorse interne alla...

giovedì, 3 febbraio 2022, 09:41

Il presidente nazionale di HairLobby Conflavoro, lo stilista altopascese Luca Piattelli, ha preso posizione sulla questione del caro bollette che sta mettendo in ginocchio molti comparti produttivi, fra i quali quello della bellezza e benessere che anche per la provincia di Lucca potrebbe avere ripercussioni negative per l'occupazione e la...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 18:43

Duro il commento di Coldiretti dopo l'annuncio di Arborea di chiudere lo stabilimento di Lucca: rincari e mancato accordo sul prezzo del latte ulteriori fattori che fanno sparire la filiera locale

mercoledì, 2 febbraio 2022, 16:07

Sei giovane e hai voglia di metterti in gioco aiutando le persone più vulnerabili? La Croce Rossa di Lucca ha l'occasione che fa per te: c'è tempo fino al 10 febbraio per presentare la domanda al Servizio civile universale grazie al quale l'associazione offrirà una nuova e straordinaria opportunità di...