Economia e lavoro



Piattelli (HairLobby Conflavoro): “Tanti professionisti della bellezza in pericolo per il caro energia"

giovedì, 3 febbraio 2022, 09:41

Il presidente nazionale di HairLobby Conflavoro, lo stilista altopascese Luca Piattelli, ha preso posizione sulla questione del caro bollette che sta mettendo in ginocchio molti comparti produttivi, fra i quali quello della bellezza e benessere che anche per la provincia di Lucca potrebbe avere ripercussioni negative per l'occupazione e la qualità dei servizi.

"A livello nazionale e locale è una battaglia molto importante, perché in ballo ci sono posti di lavoro, proliferazione dell'abusivismo e un aumento dei costi spropositato che in parte potrebbe ricadere sui clienti, innescando una spirale perversa che potrebbe avere conseguenza irreversibili- afferma Luca Piattelli-. Io stesso, al pari ovviamente di tutti gli altri, ho visto quasi triplicare gli importi delle bollette di gas e luce . Basta vedere quella del mese di dicembre , per la quale devo pagare ben 6000 euro a fronte di una situazione precedente che era attestata a poco più di 2000 euro. Dati che stridono con il trionfalismo che ho sentito in queste ore sull'aumento del pil e la crescita economica. Che crescita può essere se il costo dell'energia triplica?"

Luca Piattelli ha per primo in Italia promosso una analisi capillare dell'uso e dei costi energetici del settore che lo riguarda, quello dei barbieri e parrucchieri e comunque , in generale, il settore della bellezza e del benessere. "Il mix letale del crollo del fatturato e dell'aumento dei costi energetici potrebbe fare scomparire molte aziende, o, quantomeno, fare continuare a operare molti professionisti in ambito abusivo. Magari sono contrari in linea di principio a questa deriva, ma anche loro in qualche modo devono tirare avanti in un settore che rappresenta il secondo nell'artigianato in Italia "

Come lo studio promosso dal presidente di HairLobby Conflavoro ha evidenziato, la bolletta di un'attività di medie dimensioni con 4/5 dipendenti, arriverà infatti quasi a raddoppiare, passando dai 10mila euro del 2021 a circa 18mila euro nel 2022. La spesa totale per gli oltre 90.000 saloni di parrucchieri e barbieri presenti in Italia aumenterà di 720 milioni di euro.

Il 70% dei parrucchieri sta già mettendo in campo alcune misure "salva-impresa" , pensando di aumentare i costi delle prestazioni, con inevitabili impatti sulle tasche dei clienti. Il 12% dei parrucchieri ha già dovuto provvedere al calo dei costi extra mentre oltre il 15% è stato costretto a licenziare del personale.

"Per quanto mi riguarda, pur messo a durissima prova, farò di tutto per evitare di licenziare il personale, anche se mi auguro che ci siano i controlli per verificare l'abusivismo che è un pericolo per la salute degli utenti e un problema fiscale- conclude Luca Piattelli-. Vorrei continuare con lo stesso organico, perché veramente inorridisco al pensiero di dover interrompere il rapporto di lavoro con collaboratori che hanno contribuito al successo del mio salone e di tutti i risultati che abbiamo conseguito in questo periodo, nonostante il dramma della pandemia".