Economia e lavoro



Servizio Civile Universale, alla Croce Rossa di Lucca due posti per aiutare i più bisognosi

mercoledì, 2 febbraio 2022, 16:07

Sei giovane e hai voglia di metterti in gioco aiutando le persone più vulnerabili? La Croce Rossa di Lucca ha l'occasione che fa per te: c'è tempo fino al 10 febbraio per presentare la domanda al Servizio civile universale grazie al quale l'associazione offrirà una nuova e straordinaria opportunità di crescita a due giovani candidati.

I ragazzi selezionati potranno far parte di un progetto in ambito socio-sanitario di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale per la durata di 12 mesi. Il compenso previsto è di 444,30 euro mensili.

Per presentare la candidatura c'è tempo fino alle ore 14 del 10 febbraio, inviando la richiesta online attraverso il portale dedicato. La consegna della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

Il progetto

L'obiettivo generale del progetto La Cri per l'assistenza di tutti in Toscana è di contribuire al miglioramento della qualità di vita delle fasce vulnerabili della nostra comunità. Il progetto intende, come obiettivo specifico, potenziare i servizi di assistenza e sostegno della popolazione vulnerabile.Le informazioni dettagliate, gli obiettivi, e le modalità di espletamento delle attività, sono presenti sul sito della Croce Rossa Italiana.

Chi può partecipare

Per partecipare alla selezione è necessario avere tra i 18 e i 28 anni di età. Tra i requisiti la cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea/Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia e non aver riportato condanne, anche non definitive.

Per scoprire gli ulteriori requisiti e le modalità di esclusione, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito cri.it https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/bando-ordinario-2021/ e scaricare il bando ufficiale.

L'informativa completa sul progetto del Servizio Civile, le modalità specifiche, il bando, le procedure, l'elenco ammessi ed esclusi alla selezione, il calendario dei colloqui di selezione e le graduatorie del progetto, saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet cri.it/servizio-civile.