Enogastronomia



Alla Locanda di Bacco va in... tavola sua maestà il carciofo

lunedì, 29 gennaio 2018, 16:30

Febbraio si apre all’insegna del carciofo alla Locanda di Bacco in via San Giorgio a Lucca. Lo chef Mario ha pronto per i suoi ospiti un menù da leccarsi i baffi senza far piangere il portafoglio, il tutto all’insegna di uno degli alimenti più versatili della cucina italiana.

Come antipasto si potrà scegliere tra due portate. La prima, molto semplice, è carciofi con insalata, mentre la seconda prevede un carpaccio di scottona con carciofi. La scottona, è bene ricordarlo, è la femmina di bovino che non è mai stata gravida e di età non superiore a 15/16 mesi, caratteristiche che garantiscono uno sviluppo muscolare ideale e una tenerezza eccellente.

Come primo piatto si potrà scegliere tra un riso ai carciofi e delle tagliatelle con ragù di agnello e carciofi.

Il secondo prevede invece degli straccetti di manzo con contorno di carciofi alla giulietta o alla romana. I carciofi alla giulietta sono una ricetta tradizionale della cucina ebraica romana, ma ormai considerati a tutti gli effetti un piatto romano. I carciofi alla romana, invece, sono un piatto tipico della cucina della capitale. A Roma si preparano e si servono nei ristoranti soprattutto in primavera. Insieme ai carciofi alla giulietta, appunto, rappresentano uno dei più famosi piatti a base di carciofi della cucina romana.

Tutto questo ben di Dio sarà accompagnato da acqua e vino della casa, e per finire in bellezza, caffè e amaro, che per rimanere in tema, sarà un Cynar, ossia il liquore a base di essenza di foglie di carciofo e infuso di 18 erbe e piante, che ha un sapore dolce-amaro.

Per gli amanti del carciofo, ma in generale per tutti quelli che vogliono mangiare bene e gustare piatti tipici, l’appuntamento è venerdì 2 febbraio a La Locanda di Bacco in via San Giorgio, con menù fisso a 28 euro, dal quale potrete scegliere i piatti sopra elencati. Per prenotazioni e ulteriori informazioni chiamare il numero 0583-492012.