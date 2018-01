Enogastronomia : SuperTuscan a -50%!



Le serate dei grandi rossi di Alex: 1.I Cru della Costa Toscana

martedì, 16 gennaio 2018, 09:01

Da non credere. Un ciclo di serate che aguzzerà le antenne degli appassionati di vino, dei degustatori - professionisti, amatoriali - e anche dei neofiti che potranno avvicinarsi a grandi bottiglie ad un prezzo unico. E' l'incredibile proposta di Alex - Cibi e Vini a Tonfano per i prossimi venerdì sino a Pasqua. Un ciclo di serate dedicato, a turno, a gruppi di vini rossi che hanno fatto la storia enoica dell'Italia, accompagnando il tutto al nuovo menu di carne studiato dallo chef Marco Giannini (o a vostra scelta a la Carta). Difficile trovare esempi simili: la rarità e la preziosità della cantina di patron Alessandro Tognetti, aprono le porte ai sogni.

Tecnicamente è tutto molto semplice: basta fissare un tavolo per la serata gradita e si potrà accedere al menu di carne, ma anche ad una sorta di carta dei vini speciale in cui, tutti i rossi della lista, saranno scontati del 50% rispetto al prezzo convenzionale in carta. Questo, non dimenticando l'invito alla verticalità, alla possibilità di permettersi se non una anche due o tre, in un tavolo conviviali, bottiglie di grande prestigio. A voi la scelta.

Si inizia questo Venerdi, 19 gennaio 2018, con la serata dedicata ai grandi Cru della Costa Toscana. I grandi vini di Bolgheri e il menu di carne. Dalle parole ai fatti, abbiamo deciso, di spulciare la lista dei vini proposta da Tognetti in collaborazione con il sommelier Simone Pancetti. Ogni commento è superfluo, gli occhi pregustano il mito. Ornellaia, Guado al Tasso, Le Macchiole.

- Bolgheri superiore Guado al tasso '07 €145 a €72.5

- Bolgheri superiore Guado al tasso '08 €140 a €70

- Bolgheri superiore Ornellaia '11 €220 a €110

- Bolgheri superiore Ornellaia '12 €210 a €105

- Bolgheri superiore Ornellaia '13 €205 a €102.5

- Le Macchiole Messorio '00 €360 a €180

- Le Macchiole Messorio '07 €320 a €160

- Le Macchiole Messorio '09 €240 a €120

- Le Macchiole Messorio '10 €230 a €115

- Le Macchiole Messorio '11 €220 a €110

- Le Macchiole Scrio '06 €190 a €95

- Le Macchiole Scrio '08 €170 a €85

- Le Macchiole Scrio '09 €180 a €90

- Le Macchiole Scrio '10 €140 a €70

- Le Macchiole Paleo '01 €250 a €125

- Le Macchiole Paleo '08 €190 a €95

- Le Macchiole Paleo '12 €110 a €55

Tutti questi grandi vini, come anticipato, potranno opzionalmente essere accompagnati dai piatti di terra recentemente introdotti in menù dallo chef Marco Giannini. Attivo comunque il menu a la Carta. Un tuffo sorprendente nella nostra cucina di terra, ch evi farà saggiare una versione differente e sorprendente, di Alex.

Il menu di carne è anche esso, consuetamente, nella carta di Alex. Eccone la totalità.

Antipasti

- Cappuccino ai funghi porcini, Sformatino di verdure con fonduta al formaggio,Cremoso all'uovo con pane nero tostato e Culatello di Zibello

Primi piatti

- Ravioli pizzicati al plin con burro e salvia, Gnocchetti di montagna in cialda di grana, Tagliolino fatto in casa con ragu' di cervo profumato al timo,

Secondi piatti

- Guancetta di vitello brasata al miele di arancia con zucca in agrodolce, Controfiletto di cervo bardato con salsa al balsamico e mostarda di frutta, Piccione arrostito con salsa ai frutti rossi e gelee al peperone candito, Filetto di manzo da fare alla griglia o al pepe verde, Galletto arrosto profumato al limone con maionese alle erbe, Tagliata di Picanha con rucola e parmigiano.

Tutti gli antipasti e i primi hanno un costo di 15 euro, mentre nei secondi si oscilla da 16 ad un massimo di 24 euro. L'offerta sarà attiva per chi è interessato solo ed esclusivamente previa prenotazioneal Tel. +39-0584-746070

Non serve molto altro per segnalarvi un evento, che spazierà nei prossimi venerdì su altre zone e che potrà tematicamente riproporsi, più unico che raro (facciamo esempi: con un Paleo '12, due antipasti e due primi siamo, in due, sotto i 60 euro a testa! Ancora, in 4: 4 antipasti e 4 secondi, Ornellaia '11 e Messorio 2000, ci aggiriamo sui 100 euro a testa! Esempi che parlano da soli, ndr). Non dimenticatevi di prenotare. Alex e le serate dei grandi rossi...di piccolo c'è solo il prezzo.

Nella foto sotto (La Fonderia), il Controfiletto di cervo bardato con salsa al balsamico e mostarda di frutta

ALEX Ristorante Enoteca

Via Versilia, 157/159

55045 Marina di Pietrasanta (LU)



Tel. +39-0584-746070

Mob. +39-347-7774337



web: http://www.ristorantealex.it/

e-mail INFO: info@ristorantealex.it

Facebook: Alex Ristorante Enoteca