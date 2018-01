Enogastronomia



Il Desco 2018, definiti gli indirizzi per la prossima edizione

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:36

Il Desco, l’appuntamento per conoscere e riscoprire la tradizione eno-gastronomica lucchese, è stato uno degli argomenti affrontati nella riunione della Giunta camerale che si è riunita il 22 gennaio.

I membri di Giunta hanno analizzato in sede collegiale i dati e gli esiti della scorsa manifestazione de Il Desco, che quest’anno ha registrato quasi 20.000 presenze. Manifestazione che ha messo in luce la tradizione lucchese, grazie alla peculiarità di essere una vetrina di prodotti tipici, di altissima qualità e unicità, con la possibilità per i visitatori di assaggiare e viaggiare tra i gusti del nostro territorio ma anche di scoprire sapori di altri territori italiani.

Anche il programma degli eventi ancora una volta ha dimostrato che il Desco non è solo cibo ma anche divertimento, cultura e intrattenimento,grazie al susseguirsi per i quattro fine settimana di eventi culturali con la partecipazione di ospiti e personaggi, di laboratori per bambini, di show cooking, di laboratori del gusto, di degustazioni di vini e corsi di degustazione vino, che hanno riscosso un forte gradimento da parte del pubblico, avvicinando anche nuove persone alla manifestazione.

In contemporanea ha proseguito nella sua azione di legame con il territorio attraverso la promozione del programma Esco dal Desco, mostre, eventi, concerti e tante altre opportunità che il territorio ha offerto nel mese di novembre/dicembre.

La Giunta camerale alla luce dell’analisi dei dati della manifestazione ha pertanto stabilito il mantenimento della stessa manifestazione per l’anno 2018 e indicato linee per il suo sviluppo, in particolare attraverso l’obiettivo della valorizzazione del prodotto e del potenziamento quale evento organizzato in un periodo di bassa stagione che costituisce un elemento di attrattività per i lucchesi e per i non lucchesi che possono scegliere Lucca come destinazione per un fine settimana.

Nella logica di programmazione dell’edizione 2018 de Il Desco la Giunta camerale ha in particolare stabilito un iter da seguire per il raggiungimento degli obiettivi :

costituzione di una commissione composta da rappresentanti delle associazione di categoria che affianchi la Camera di Commercio nella progettazione della prossima edizione

incontri con gli espositori della scorsa edizione per un loro coinvolgimento fin da ora nell’organizzazione dell’edizione 2018. Il primo incontro è già stato fissato per lunedì 29 gennaio p.v. presso la sede di Corte Campana

acquisizione di proposte da parte dei soggetti pubblici e privati del territorio, dei cittadini e in più in generale di tutti coloro che vogliono e desiderano fornire idee, progetti, proposte, stimoli per lo sviluppo della manifestazione

I Numeri dell’Edizione 2017

Visitatori complessivi: 19.756

Eventi organizzati al Desco:

Conferenze tematiche e conversazioni: organizzati 4 incontri con un totale di120 presenze complessive

Degustazioni e mini corsi di orientamento al vino: organizzati 7 eventi con un totale di 260 partecipanti

Show cooking: organizzati 7 performance live dove uno o più chef hanno cucinato dal vivo davanti al pubblico, trasferendo ricette, trucchi e curiosità alla platea su piatti che verranno subito dopo assaggiati, con un totale di350 presenze complessive

Laboratori del gusto: organizzati 6 eventi per un totale di 180 presenze complessive

Laboratori per bambini: organizzati 9 attività per famiglie e bambini di carattere educativo collegate ai temi portanti del vari weekend della manifestazione con il coinvolgimento della manualità dei bambini.