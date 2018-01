Enogastronomia



Il peposo di Stefano Micheloni avvolge i vini di Montebelli

sabato, 27 gennaio 2018, 16:46

E' stata, indubbiamente, una bella serata. Sia dal punto di vista ambientale sia, soprattutto, da quello enogastronomico. Abituati come eravamo a degustare piatti a base di pesce, questa volta Stefano Micheloni ha voluto sorprenderci e, perché no?, anche colpirci al palato con un menu a base di carne e con sapori così accattivanti che, lo diciamo senza vergogna, in alcune occasioni abbiamo anche doppiato la pietanza servitaci.

Era una serata, quella di ieri all'Enoteca Micheloni di Stefano e Davide Micheloni a Guamo, dedicata alla presentazione dei prodotti dell'azienda agricola Montebelli di Alessandro Tosi, comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, un centinaio di ettari in grado di offrire un vino anzi, più vini, biamnco e rosso oltre al passito, di grande personalità. Ad illustrarceli è stato, appunto, Alessandro Tosi, 54 anni, unico di quattro figli che ha voluto rientrare dall'estero per dedicarsi alla coltivazione della passione di famiglia. Nato e cresciuto a Johannesburg in Sudafrica, Tosi ha poi lavorato anche nel settore della moda a Milano per alcuni anni prima di decidere di tornare in Maremma e dedicarsi all'azienda vinicola che si chiama Montebelli.

Montebelli è anche un Country Hotel, una Spa e un agriturismo, una passione, quindi, generalizzata al benessere e alla natura. A Johannesburg Alessandro Tosi gestiva una società di safari fotografici, ma la nostalgia dell'Italia lo ha spinto a rientrare anche se l'ammirazione per quelle terre è sempre ben presente nelle sue parole. Una volta a Milano, un giorno anzi, una mattina, aprendo la finestra e vedendo il cielo grigio di Milano, ha fatto una scelta di vita ed è disceso in Toscana, a Gavorrano per riscoprire le sue radici e dare seguito alle proprie passioni e inclinazioni.

Oggi la tenuta Montebelli imbottiglia 60 mila bottiglie di cui 45 mila di rosso e 15 mila di bianco. Una superficie di oltre cento ettari che gode deklla vicinanza del mare - Castiglion della Pescaia - ma che, allo stesso tempo, è protetta dalla salinità di un'alta barriera collinare e, quindi, gode delle condizioni ideali per il vigneto e l'oliveto. L'olio Fabula, infatti, è straordinario e viene prodotto grazie alle olive raccolte sia a mano sia meccanicamente da 3 mila 600 alberi.

Ebbene, questi vini, il Fabula Oro in primis, sono stati affiancati ai piatti cucinati alla grande da Maestro Stefano. Il bianco Fabula Oro, 13° e dotato di un forte retrogusto fruttato, abbinato ad un filetto di maiale di cinta senese agli agrumi e a una crema di zucca con pancetta croccante e polvere di amaretto; i primi piatti - mezze maniche con ragù di cinta senese e salciccia bianco e risotto taleggio e trevisano - annaffiati con il Fabula Riserva Doc 2013; quindi è stata la volta del piatto strepitoso della serata, il Peposo con fagioli cannellini scoppiati al forno, affiancati da un rosso Acantòs 2013. Infine il dolce, un tortino dal cuore morbido al cioccolato su una riduzione di frutti di bosco in compagnia di un Fabula Passito perfetto per accompagnare il cioccolato.

a. g.