Enogastronomia



La Cremeria Opera porta i sapori lucchesi al top della pasticceria internazionale

domenica, 21 gennaio 2018, 20:04

di eliseo biancalana

È in corso a Rimini la trentanovesima edizione del Siegep (Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione artigianale), fiera leader nel settore. All'importante evento è presente la Cremeria Opera di Lucca, con un'offerta di prodotti che celebrano il gelato artigianale e i sapori lucchesi.

"Siamo stati chiamati a rappresentare il gelato naturale presso lo stand di una grossa compagnia di arredamenti" ha spiegato il titolare della Cremeria Mirko Tognetti, raggiunto telefonicamente mentre si trova nel comune dell'Emilia Romagna. L'azienda ospitante è la Cierreesse di Milano, specializzata nella produzione e nel montaggio di arredi per negozi, panifici e pasticcerie. Nello stesso stand, ha spiegato Tognetti, sono presenti anche il maestro veneto Luigi Biasetto, campione del mondo di pasticceria, ed Emanuele Valsecchi, uno dei più famosi pasticceri italiani. "Presentano la loro pasticceria e la loro gelateria – ha proseguito Tognetti – noi presentiamo il nostro gelato". Per l'occasione la Cremeria propone diversi gusti "alternativi", tutti nel segno della produzione naturale. "Il nostro gelato viene fatto senza semilavorati" ha sottolineato infatti il titolare, che si è detto particolarmente soddisfatto della propria presenza al Salone. "Per noi è l'evento più importante a livello mondiale – ha affermato. – Rappresentare il gelato artigianale a un evento così è una grande emozione per me e un grande lustro per la Cremeria Opera e per Lucca". Tra i gusti che Cremeria Opera offre ai visitatori c'è anche il gelato con l'olio extravergine della lucchesia.

La Cremeria Opera a Lucca è presente con due punti vendita: uno in viale Luporini 951 e l'altro in via di S. Alessio 927. L'offerta va dal pranzo al dopocena, con diversi prodotti ispirati alla filosofia "Naturali per gusto".