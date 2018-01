Enogastronomia



La mortadella Palmieri augura un buon 2018 dall'Enoteca Marcucci

mercoledì, 10 gennaio 2018, 19:52

Ci sono immagini che parlano da sé e, sovente, non c'è bisogno nemmeno che esse raffigurino o rappresentino, come sempre più spesso accade, sofferenza, guerre, fame, miseria. Ci sono scatti e quelli immortalati all'Enoteca Marcucci a Pietrasanta per salutare il nuovo anno, questo 2018 destinato a riservarci chissà quali sorprese, sono tra questi, in grado di dare un tocco di classe a tutto ciò che raffigurano. Questa volta Michele Marcucci ha voluto sorprendere tutti degustando alcune fette della sua magnifica mortadella Palmieri prodotta negli stabilimenti di San Prospero in provincia di Modena. Un paio di fette adagiate su un calice di champagne Basetta di fronte alla 'mitica' ghigliottina destinata ad affettare il profumato insaccato hanno fatto il resto e dato poesia a tutto un ambiente a a una scena destinata a restare nel tempo. E nello stomaco di quei fortunati che hanno avuto la ventura di assaggiarli e digerirli.

La luce soffusa e naturale dell'enoteca più conosciuta di tutta la Versilia trasmettono un calore e una sensazione di pace che, di questi tempi e con questo clima, aiutano a ricaricarsi in vista delle lontane vacanze estive. Come recita un film famoso, Il Grande Freddo (The Big Chill) di Lawrence Kasdan, in un mondo freddo c'è bisogno di amici.