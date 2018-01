Enogastronomia



Una serata con i vini dell'azienda Montebelli all'EnoRistorante Micheloni

mercoledì, 24 gennaio 2018, 15:59

Tornano le cene con degustazioni di vini all'EnoRistorante Micheloni di Guamo. Venerdì 26 gennaio, dalle ore 20, l'Azienda Agricola Montebelli di Caldana (Grosseto) farà assaggiare ai clienti del locale alcuni dei migliori vini della propria produzione, che accompagneranno un menù a base di terra.

Un Fabula Oro Igt Toscano Bianco del 2014 sarà accostato a un antipasto di lombo di maiale marinato agli agrumi con rucola e parmigiano e a una crema di zucca con pancetta croccante. Un Fabula Riserva Doc del 2013 sarà abbinato a due primi piatti, mezze maniche con ragù di cinta senese e salsiccia, e un risotto taleggio con radicchio trevisano. Per secondo un tipico piatto toscano, il peposo, sarà accompagnato da fagioli cannellini scoppiati al forno e da un Acantos Igt Toscano del 2013. Per finire, verranno serviti un Fabula Passito Igt Toscano e per dolce un cuore morbido su crema di frutti di bosco.

Il costo della cena è di 38 euro a persona. A illustrare le qualità dei diversi vini sarà il sommelier lucchese Umberto Petri. Saranno ovviamente presenti anche Stefano e David Micheloni, i titolari dell'EnoRistorante che ha da poco compiuto i dieci anni di attività.

Per informazioni e prenotazioni

EnoRistorante Micheloni

Via Sottomonte n.77 / c, Guamo (Capannori)

Telefono 0583 947036

info@enoristorantemicheloni.net