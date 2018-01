Enogastronomia



Viene da Fornaci il pizzaiolo più Gourmet d'Italia: è Andrea Pierantoni

lunedì, 22 gennaio 2018, 02:32

Pizzaiolo lui, pizzaiola lei. Esattamente. Innamorati entrambi, ancor prima che l'uno dell'altro, dell'impasto cui hanno dedicato la loro passione. Al punto da sognare di poter aprire, un giorno, una pizzeria tutta loro. Questa è la storia di Andrea Pierantoni, nato a Barga e cresciuto a Fornaci, un tiro di schioppo dalla splendida cittadina della Media Valle del Serchio. La pizza, in fondo, l'ha sempre avuta nel sangue e, alla fine, nonostante strade iniziate e poi interrotte, finalmente è giunta l'occasione giusta rappresentata da un corso allestito da Pizzarte Accademia a Lucca. "Partecipai - racconta entusiasta Pierantoni - e alla fine del corso iniziai a fare il mio apprendistato. Ho lavorato a Castelnuovo e in altre località della Media Valle poi avevo pensato di prendermi un periodo di riposo in attesa di fare il salto di qualità ed ero andato all'ufficio di collocamento dove mi hanno, però, detto che Silvano Castelli cercava un pizzaiolo giovane e che avesse voglia di fare. Conosco Silvano da una vita, ma erano anni che non lo vedevo, lui era rientrato in Scozia. L'ho chiamato al telefono e ci siamo visti. E' bastato poco per mettersi d'accordo. Qui al Tre Castelli sto bene anche se, non lo nascondo, un giorno vorrei aprire una mia pizzeria magari con la mia compagna che fa lo stesso lavoro a Fornaci. Si chiama Catia Marcheschi e ha la stessa mia passione per cui, alla fine, condividiamo casa e lavoro e lei è stata, da sempre, la mia prima sostenitrice".

Andrea Pierantoni è un colosso, indossa una bandana e ha una barba che incute timore, almeno all'inizio, poi si scopre che è un ragazzo semplice e un gigante buono. Messo accanto, poi, a Silvano Castelli, non c'è storia. "Ho voluto a tutti i costi Andrea - spiega il proprietario del ristorante di Colle Aginaia - E' un bravo ragazzo e lavora bene, non crea problemi e le sue pizze piacciono ai clienti che restano piacevolmente sorpresi non solo dal gusto e dalla qualità dei prodotti, ma anche dalla creatività che lui mette nelle pizze che prepara".

"A novembre ho preso parte ad una manifestazione riservata a noi pizzaioli che si è svolta a Firenze - racconta Pierantoni - Ero un po' scettico, immaginavo che sarebbe venuto il mondo a partecipare e, infatti, quando io e la mia ragazza siamo arrivati nel luogo predisposto, ci siamo resi conto che c'era gente che arrivava da tutta Italia e anche dall'estero portandosi dietro attrezzature e cose che noi, ovviamente, non avevamo. Una volta dentro, però, eravamo centinaia, e iniziando a vedere le pizze a mano a mano che venivano sfornate, abbiamo preso coraggio e ci siamo detti che, in fondo, se ci potevano stare loro allora ci saremmo potuti stare anche noi. Ho voluto preparare la pizza che creai un giorno a Castelnuovo Garfagnana che non c'erano clienti. Volevo fare una pizza diversa, che somigliasse a una stella, così con l'impasto feci il corpo centrale dal quale si dipanavano le punte. Dopo prove su prove, scelsi anche gli ingredienti e inizialmente ne feci una a base di formaggio gorgonzola e brie de France coperti da fettine sottili di speck. Fu un successo che ho riproposto qui al Tre Castelli. Ma non mi bastava. Così decisi che una stella di mare non poteva mancare. E così è stato. E' stata proprio la stella marina a vincere il premio per la miglior Pizza Gourmet 2017 e quando hanno chiamato a voce alta i classificati dal quinto al secondo posto, ho capito che non ero andato da nessuna parte. Invece, al momento di decretare il vincitore, ecco la sorpresa. Hanno scelto me e questa pizza che viene fatta con un impasto lievitato 48 ore per cui è leggerissima da digerire. Dentro ci sono mozzarella e gamberi, fuori, invece, frutti di mare come cozze, vongole e calamari. Provare per credere".

A. G.