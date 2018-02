Enogastronomia



Alla Tosca di messer Paolo Luporini la cui bistecca 'uguale è un miracolo e meglio è impossibile'

domenica, 4 febbraio 2018, 12:32

di aldo grandi

Caspita. Arrivarci non è facile anche se la strada è una sola che si inerpica su per le colline della Brancoleria fino a giungere alla frazione di Gignano di Brancoli, uno slargo circondato dalle case e con una vista mozzafiato sulla città. Fatta una rampa di scale ecco che ad accoglierci si trova una trattoria, La Tosca, di Paolo o anche Paolino Luporini, il gestore che da otto anni la conduce con il vento in poppa e una filosofia tutta propria: prezzo giusto senza esagerare e prodotti di qualità. Ci vengono, i lucchesi, ma non solo, un po' da tutta la Piana, ma anche da fuori perché quando assaggi le pietanze offerte dal menu di Paolo c'è poco da fare: o mangi, o non sei normale tanto sono buone, saporite, accattivanti. Il sabato sera è da urlo, durante la settimana la situazione è più tranquilla, ma non passa giorno salvo quello di chiusura, il martedì, in cui non ci siano avventori che si sciroppano i chilometri necessari per arrivare a questa sorta di paradiso enogastronomico semplice, ma nostrano.

Come quando ci si prende una cotta, anche noi, dopo esserci imbattuti per la prima volta grazie ad un caro amico della Gazzetta, non perdiamo occasione per salire a quota 400 sul livello del mare, anche se di questi tempi fa un po' freddo, ma il caldo e il calore del luogo ci ricompensano dell'azzardo.

"Ho preso la trattoria otto anni fa - racconta Luporini - e mi è piaciuto proprio l'ambiente, quello di una tipica trattoria di una volta, caratteristica lucchese e con un panorama stupendo che ti stringe il cuore. Io amo dire trattoria e non lo ritengo assolutamente uno sminuire le qualità di un locale, anzi. La trattoria è stata, in Italia e per eccellenza, il vero ristorante italiano e lucchese in particolare".

"La mia filosofia - continua ser Paolino - è quella di affiancare la qualità al prezzo giusto e per me significa non esagerare nel voler guadagnare e accontentarsi il giusto cercando di lavorare sul numero offrendo cose caratteristiche del territorio e piatti conosciuti della tradizione lucchese come il coniglio alla cacciatora, la rovellina lucchese, la farinata, la garmugia, i tordelli e via di questo passo. La carne il pezzo forte del locale? E' vero, dicono che la nostra bistecca e la nostra tagliata siano favolose. Posso soltanto dire che quando si va a comprare la carne, a mio avviso non bisogna stare attenti a risparmiare, ma tra un prezzo minimo e uno massimo, avvicinarsi più al secondo per non sbagliarsi. Importante, inoltre, è la frollatura e io me la faccio da me. Vado e acquisto di persona le lombate, sia quelle di manzo sia quelle del maiale di cinta senese dopodiché provvedo a frollarle".

"Cosa vorrei? - conclude il proprietario della Tosca - L'unica cosa che vorrei e non sempre è facile averla, è la sincerità dei fornitori che, a volte, pur iecevendo in pagamento un buon prezzo per le materie prime, lasciano a desiderare. In quel caso io prendo la merce e la butto direttamente nella spazzatura, non la faccio nemmeno arrivare in tavola. Purtroppo può capitare, ma in tavola, ai miei clienti, io do solamente il meglio".

Trattoria La Tosca

Via Pieve di Brancoli 6179

(Gignano di Brancoli)

Tel. 0583 965016

Orari: chiude alle 15.30 ⋅ Riapre alle 19.30

Chiuso il martedì