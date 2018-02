Enogastronomia



Appuntamento con il delitto a "Il pesce che vorrei" di Lammari

giovedì, 22 febbraio 2018, 08:41

di eliseo biancalana

Nuovo appuntamento con le "cene con il delitto" alla ristopescheria "Il pesce che vorrei" di Lammari (Capannori). Venerdì 23 febbraio, dalle ore 20,30, i clienti potranno gustarsi un pasto a base di pesce e al tempo stesso cimentarsi nella soluzione di un misterioso delitto.

Il titolo del giallo è "Hai visto quell'uomo?", ed è uno sceneggiato interattivo di Andrea Mosti e di Andrea Quintavalle. L'indagine è ambientata nell'Italia del 1952 e ha per protagonisti i detective Aelyn Johnson e Andrè Martin. Durante la serata, alcuni attori interpreteranno i personaggi del giallo e interagiranno con i commensali. I clienti potranno interrogare i sospettati per cercare di risolvere l'enigma. L'evento è organizzato dalla cooperativa "The Clutch", la messa in scena è a cura dell'associazione culturale "Gioca Mistero". Il menù prevede pappa al pomodoro con frutti di mare, lasagnetta di calamari e battuto di basilico, fritto misto, dolce, acqua, vino e caffè. Il costo della cena è di 30 euro.

"Il pesce che vorrei" si trova in viale Europa a Lammari, presso il centro commerciale Airone. Le titolari sono Alessia, Claudia e Iva. È sia ristorante che pescheria, dove è possibile ordinare pesce fresco e gastronomia da asporto.

Per prenotazioni:

Il Pesce che vorrei

Viale Europa - Lammari

Telefono: 0583 961451