Fubi's: due piatti di tecnica, passione ed emozione

lunedì, 19 febbraio 2018, 19:14

di Marco Bellentani

Il messaggio di una grande cucina alla portata di tutti è stato, ormai da anni, lanciato da Stefano Fubiani, nel suo Fubi's a Viareggio. Messaggio da tempo recepito con grande successo dalla città, tra continue evoluzioni, variazioni e quella caratteristica di cambiare menu ogni 4 mesi, seguendo non solo la stagionalità ma anche le proprie pulsioni che fa di una visita da Fubi's sempre una mezza sorpresa. Novità che Fubiani sta sviluppando per futuri clamori, ma il presente rifulge di luce propria. A dimostrarlo, tra la variegata scelta del menu invernale, ci sono anche i due piatti protagonisti della nostra ultima visita, basi eccellenti del binomio Fubiani-Monopoli, poli che si attraggono e comunicano. Le chef di origini pugliese, tanto restio ai microfoni manco fossero aglio per vampiri, è in cucina, a testa bassa e senza tanti strali comunicativi che dice la sua. E lo fa esaltando gusto, compattezza, tecnica ed emozione.

Parliamo del Risotto alla zucca, ragù di Faraona, caffè e caprino e, infine, del Pollo in Potacchio, Tortino di patate e peperone crusco

Il Risotto è, come sempre, cotto alla perfezione e amalgamato con mano precisa. Si avvale di un binomio tradizionale, quello della zucca. La nota di accompagnamento base della sinfonia suonata, soprattutto, sul particolare ragù di faraona, cotto nel caffè é rininito, sul piatto, con caprino fresco. E' un piatto che esplode letteralmente alla seconda forchettata. Equilibrio, sostanza, noti forti contrappuntate da nuances delicate, in cui acidità e dolcezze fanno il loro gioco. In armonia. Davvero un risotto chapeau.

La sorpresa arriva col Pollo in Potacchio, nota ricetta di tradizione marchigiana, che Fubiani e Monopoli ripropongono in stile moderno, ma senza dimenticare la materia prima e la sua sublimazione: pollo saltato in padella, quasi caramelizzato, ben cotto e dalla consistenza peccaminosa. Il tortino di patate chiude il cerchio su cui zampettano ancora una volta le note di dolcezza e acidità date dal dressing al peperone. Un piccolo capolavoro. Monopoli dice che è un piatto che va un po' meno, forse diciamo noi, schiacciato dal buon Piccione, e dal pesce del locale, forse – ancor di più – per quella idiosincrasia a mangiar pollo al ristorante: il nostro è un appello elettorale. Mangiatelo, sbranatelo, fatelo fuori. Il pollo di Fubi's emoziona e porta il ruspante ai quartieri nobili.

In cucina, fa il suo anche la nuova pasticcera, Veronica Sbordone – già in forza al Bistrot – che presenta la sua versione della Torta di riso Massese (o Carrarina, meglio, ndr) e dei deliziosi Raviolini di cioccolato.

Il resto lo fa il solito stile del locale, tra carne, pesce, servizio, simpatia e sperimentazione nella tradizione. Prezzo della cena sui 50 euro.

Foto IOS cellulare: in apertura, il risotto, sotto il Pollo in Potacchio e in galleria la Torta Carrarina Rivista.

Fubi’S Viareggio

Via IV Novembre, 103

55049 Viareggio (LU)

0584 192 1548

info@ristorantefubis.it