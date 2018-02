Enogastronomia



L'angolo dolce di Sandra Bianchi incoronato da Cake Star come miglior pasticceria della città

sabato, 17 febbraio 2018, 19:48

di barbara ghiselli

Cassandra dallo scorso 9 febbraio a Lucca non è solo ricordata come una figura della mitologia greca, ma anche come il nome dato al dolce che ha fatto vincere Sandra Bianchi della pasticceria L'angolo dolce di Borgo Giannotti nella puntata di Cake Star di Real Time, girata in città. Il programma ha come presentatori Damiano Carrara e Katia Follesa.

Sandra è entusiasta di questa vittoria e racconta com'è stata l'esperienza televisiva :”Sono stata contattata dalla redazione di Magnolia alla fine di novembre e quando mi hanno spiegato che si trattava di una gara tra pasticceri, ho pensato subito che potesse essere una cosa divertente e ho quindi deciso di parteciparvi”.

La vincitrice della puntata di Cake Star del 9 febbraio spiega che fino al giorno in cui è stata registrata la puntata, il 10 dicembre, non ha saputo chi fossero gli altri pasticceri in gara e quindi per lei è stata una sorpresa e anche un piacere avere l'occasione di conoscere meglio e confrontarsi con altri professionisti lucchesi nel suo settore come, in questo caso, i proprietari della pasticceria Buralli e Regina. La prima parte della puntata prevedeva che fossero visitate le tre pasticcerie in gara e venissero dati dei voti dagli altri due sfidanti e dai presentatori a vari parametri dell'attività tra i quali la location, i pasticcini e il pezzo forte. Qual è stato il pezzo forte de “L'angolo dolce”?

“Rose”, la torta che, come suggerisce il nome ha un'aroma alla rosa ed è quindi molto particolare, dato che per la preparazione della stessa viene fatta una crema lasciando macerare nel latte per 24 ore dei boccioli di rosa. Superata la prima parte della puntata che ha visto l'eliminazione di un concorrente, Sandra de “L'angolo dolce” e il proprietario della pasticceria “Buralli” si sono dovuti sfidare creando un dolce di loro invenzione con alcuni ingredienti suggeriti dal conduttore Damiano Carrara ovvero castagne olio e uvetta. Il dolce fatto da Sandra Bianchi e chiamato appunto Cassandra è risultato il migliore secondo i parametri del famoso pasticcere e presentatore Carrara che ha consegnato così il trofeo a “L'angolo dolce” incoronandola miglior pasticceria della città oltre ad un premio in denaro di 2mila euro. Gustare per credere!