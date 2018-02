Enogastronomia



Lucca, un week-end capitale dell'olio con il maestro Fausto Borella

lunedì, 12 febbraio 2018, 11:45

di eliseo biancalana

"È un evento per cambiare l'idea di alimentazione" ha affermato il presidente dell'Accademia Maestro d'olio Fausto Borella. Per presentare la sesta edizione di Extralucca, che si terrà a Palazzo Ducale il 17 e il 18 febbraio, Borrella ha invitato istituzioni, giornalisti e amici nel suo elegante appartamento di Corso Garibaldi, vero e proprio laboratorio di gusti e di sapori. Presenti i sindaci di Lucca e Capannori Alessandro Tambellini e Luca Menesini, e gli assessori del capoluogo Gabriele Bove e Valentina Mercanti.

Raccolti all'interno del salotto di casa, tra quadri, tappeti e mobilia ricercata, i convenuti sono stati introdotti dal maestro Borella nei dettagli del prossimo evento, che coinvolgerà cinquanta produttori di olio e ben quindici artigiani del gusto, e sarà aperto dalla ore 10 alle 19, con ingresso libero. Tanti gli eventi in programma. Si parte sabato 17 febbraio alle 10,30 con l'inaugurazione, che vedrà Giorgione del Gambero Rosso insegnare a preparare le tartare di carne all'olio e presentare il libro "Giorgione Orto & Cucina 3". Alla 12, in sala Ademollo, Gianfranco Pascucci, chef stella Michelin, insegnerà i segreti del pesce crudo e presenterà il volume "Com'è profondo il mare". Alle 15 il pizzaiolo gourmet Gennaro Nasti svelerà i segreti della pizza mediterranea, e poi alle 17 la vincitrice di Top Chef Italia racconterà la sua cucina. Il giorno successivo, alle 12 si avrà una degustazione di champagne con Samuel Cogliati, che presenterà i libri "Champagne l'immaginario e il reale" e "Champagne vignaioli e vini" (evento su prenotazione, costo 25 euro). Alla 15 sarà la volta delle degustazioni d'olio: Borrella, Fiammetta Nizzi Grifi (esperta d'olio), Sonia Donati (Slow Food Toscana) accompagneranno il pubblico in una degustazione "al buio" di 15 grandi oli EVO; anche in questo caso serve la prenotazione, il costo è di 30 euro, massimo 100 posti.

La manifestazione avrà una sua anteprima venerdì 16 febbraio al Teatro San Girolamo, dove avverrà, alle ore 20, la presentazione della guida Terred'Olio 2018 e si svolgerà la cerimonia di premiazione delle Corone Maestrod'olio 2018. Durante la conferenza, Borrella ha mostrato la scultura realizzata come premio dal maestro aretino Andrea Roggi: un'opera in marmo con base di travertino, raffigurante l'albero della vita e una donna tra loro intrecciati. Al ristorante Gli Orti di via Elisa sarà assegnato il riconoscimento dedicato alla memoria di Sauro Brunicardi, l'ex patron del ristorante "La Mora". La scelta di fare la premiazione il venerdì è stata motivata da Borrella con la volontà di trattenere più a lungo gli ospiti a Lucca. L'ambizione per il futuro sarebbe quella di estendere la durata della manifestazione anche al lunedì e al martedì, il che aumenterebbe il già oggi positivo impatto sul turismo: per questa edizione ci sono state circa 500 camere prenotate negli alberghi della zona.

Positivo il commento delle istituzioni all'iniziativa. "Siamo molto contenti della manifestazione" ha detto Tambellini, sottolineando l'importanza di valorizzare l'olio di qualità per la nostra economia locale. Del resto l'impegno dell'Accademia per la qualità inizia dalle scuole elementari, dove viene spiegato ai bambini che devono essere esigenti nelle proprie scelte alimentari. Sempre sul piano dell'educazione, Fausto Borella ha accettato un gemellaggio con i ragazzi della scuola Made di Fondazione Campus a palazzo Bocella a S. Gennaro. Proprio loro hanno allietato i palati dei presenti alla conferenza stampa cucinando e servendo un gustoso buffet.