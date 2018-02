Enogastronomia



S. Valentino all'Enoteca Marcucci

mercoledì, 7 febbraio 2018, 12:31

Serata speciale da non perdere quella che Michele Marcucci ha organizzato per il 14 febbraio, S. Valentino e giornata degli innamorati. Il patron dell'Enoteca omonima di Pietrasanta ha voluto stupire i suoi avventori e gli appassionati della magica atmosfera del locale offrendo dalle 18.30 l'aperitivo al bar Pietrasantese fino alle 20, quindi una cena ricca e con bottiglia di Franciacorta per coppia alla cifra di 39 euro tutto compreso.

"Abbiamo voluto celebrare in maniera degna - spiega Marcucci - un giorno che è davvero particolare. L'aperitivo e la bottiglia di Franciacorta per coppia sono un must a cui tenevo moltissimo per chi sceglie di trascorrere questa giornata con noi".

Il costo della serata comprende anche l'aperitivo presso il bar Pietrasantese.

Per informazioni e prenotazioni:

L'Enoteca Marcucci

Via G. Garibaldi, 40

0584/791962