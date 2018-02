Stuzzichino a convegno, un catering d'eccezione

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 19 febbraio 2018, 19:14

Il messaggio di una grande cucina alla portata di tutti è stato, ormai da anni, lanciato da Stefano Fubiani, nel suo Fubi's a Viareggio. Messaggio da tempo recepito con grande successo dalla città, tra continue evoluzioni, variazioni e quella caratteristica di cambiare menu ogni 4 mesi, seguendo non solo la...

domenica, 18 febbraio 2018, 15:01

Il Birrificio Brúton di San Cassiano di Moriano (Lucca) con le sue birre guadagna una medaglia d'oro e una di bronzo, rispettivamente nella categoria delle birre affumicate e torbate e nella categoria delle chiare a bassa fermentazione

sabato, 17 febbraio 2018, 19:48

Cassandra dallo scorso 9 febbraio a Lucca non è solo ricordata come una figura della mitologia greca, ma anche come il nome dato al dolce che ha fatto vincere Sandra Bianchi della pasticceria L'angolo dolce di Borgo Giannotti nella puntata di Cake Star di Real Time, girata in città

martedì, 13 febbraio 2018, 10:13

Su una parete della gelateria campeggia una frase che riassume la filosofia di Piero Pacini, il proprietario: “Amore, passione e cura nella selezione e nella lavorazione delle materie prime. Questo è il nostro segreto per creare gelati unici ed inimitabili”

lunedì, 12 febbraio 2018, 11:45

"È un evento per cambiare l'idea di alimentazione" ha affermato il presidente dell'Accademia Maestrod'olio Fausto Borella. Per presentare la sesta edizione di Extralucca, che si terrà a Palazzo Ducale il 17 e il 18 febbraio, Borrella ha invitato istituzioni, giornalisti e amici nel suo elegante appartamento di Corso Garibaldi, vero...

domenica, 11 febbraio 2018, 20:51

L'Enoteca Marcucci celebra nella sua magica atmosfera la giornata degli innamorati, il 14 febbraio e lo fa con un menu speciale. Un evento da non perdere che prevede anche l'aperitivo al bar Pietrasantese