Enogastronomia



'Tornano' i gelati di Piero

martedì, 13 febbraio 2018, 10:13

Riaperta l'attività “I gelati di Piero”.

Dopo la pausa invernale ha finalmente riaperto i battenti sabato 10 febbraio in via Roma, 25 “I gelati di Piero” per la gioia di cittadini e turisti. Su una parete della gelateria campeggia una frase che riassume la filosofia di Piero Pacini, il proprietario: “Amore, passione e cura nella selezione e nella lavorazione delle materie prime. Questo è il nostro segreto per creare gelati unici ed inimitabili” ed è proprio così, basta assaporare i vari gusti presenti per rendersene conto.

“Siamo pieni di entusiasmo per la nuova partenza dell'attività – ha dichiarato Pacini – e non posso che essere ottimista per la stagione che inizia, dato che già in questo primo weekend, il riscontro è stato molto positivo”. Pacini ha detto che, durante il periodo di “letargo” della gelateria lui e sua moglie Caroline, hanno visto vari luoghi, anche al di fuori del continente europeo ma la sensazione che hanno avuto è che “ l'Italia abbia qualcosa di più, sia una nazione interessante che per crescere ha però la necessità che si reinvesta nel bello e nell'alta qualità”.

E proprio nella qualità investe Piero Pacini che, utilizza per il gelato ingredienti provenienti dal territorio oltre ad eccellenze italiane come le nocciole IGP delle langhe piemontesi. E da “I gelati di Piero” oltre alle varie brioche, coppe gelato e ai diversi gusti, da quelli tradizionali a quelli meno, possiamo trovare anche cheesecake monoporzione, tiramisù, milkshake e Jogurt. E' possibile inoltre richiedere i prodotti senza glutine. Il valore aggiunto al tutto è sicuramente la cortesia, la gentilezza e la professionalità di Piero e di sua moglie Caroline. Più di così, ad una gelateria,non possiamo chiedere.