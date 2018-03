Enogastronomia



Agostino Lenci e la sua fattoria di Magliano all'enoteca Marcucci

giovedì, 15 marzo 2018, 13:42

Seduto al tavolo dell'enoteca del suo amico e cliente Michele Marcucci, Agostino Lenci da Segromigno comune Capannori e provincia di Lucca, racconta la sua ascesa nel mondo dell'enologia. La sua fattoria di Magliano in Maremma possiede cento ettari di cui oltre la metà coltivata a vigneto per la produzione di circa 280 mila bottiglie di vino biologico: due bianchi, un rosato, cinque rossi, un mercato per il 70 per cento destinato all'esportazione e per il restante 30 su quello nazionale. Non solo. La famiglia Lenci possiede anche il birrificio Bruton, birre artigianali - 300 mila bottiglie di l'80 per cento sul mercato italiano e il 20 su quello estero - prodotte nello stabilimento di via del Brennero, sette-otto birre diverse per tutti i gusti.

"Qual è il mio obiettivo? - si chiede Lenci - Fare quello che mi piace e farlo con la stessa passione con cui, per anni, ho fatto le scarpe. Poi, una volta venduta l'azienda a una corporation inglese, ho voluto dedicarmi a fare il vino e sono tornato alla campagna, del resto i miei genitori provenivano sostanzialmente dal mondo contadino. Avevo voglia di cambiare vita, così ho lasciato le scarpe per il vino. A Magliano non c'era nulla quando sono arrivato. Ora, oltre a 54 ettari di vigneto, abbiamo anche un agriturismo con tre appartamenti e 14 camere più la piscina, in un punto logisticamente situato a 15 chilometri dal mare e su una terrazza con vista panoramica sull'Argentario".