All'Angolo Dolce l'uovo di Pasqua è ecosostenibile

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 19 marzo 2018, 10:53

Martedì 20 marzo dalle 17 alle 19 a Palazzo Ducale (Sala Maria Luisa) a ingresso libero, si tiene il terzo rendez-vous, dedicato a cibi e bevande ma soprattutto al loro significato sociale e politico

lunedì, 19 marzo 2018, 09:49

Degustazioni, cooking show, lezioni di cioccolato per adulti e laboratori per bambini nell’evento organizzato da Confesercenti Lucca in collaborazione con Chocomoments e con il patrocinio del comune di Lucca

giovedì, 15 marzo 2018, 13:42

Ex proprietario di un calzaturificio, nel 1998 Agostino Lenci da Segromigno acquistò un centinaio di ettari a Magliano in Maremma e oggi la sua fattoria produce 280 mila bottiglie di vino biologico

martedì, 13 marzo 2018, 18:14

Il gelato della Cremeria Opera è stato selezionato da una società di Hong Kong per realizzare una catena di gelaterie italiane nella città cinese e giovedì Mirko Tognetti partirà alla volta dell'Estremo Oriente per insegnare le tecniche del suo gelato

sabato, 3 marzo 2018, 11:38

La Pecora Nera riapre a maggio come bar e tavola calda. Anffas Lucca intanto crea l'impresa sociale che la gestirà. Per Lucca si tratta di uno dei primi esempi di impresa sociale, strumento di gestione previsto dalla recente riforma del terzo settore

venerdì, 2 marzo 2018, 13:30

L’associazione “Accademia della Zuppa Lucchese di Magro - Armonia Verde - erbi e erbe - gruppo Aloe” di Ponte a Moriano, nell’ultima riunione tenutasi alcuni giorni fa, ha deciso di mettere a disposizione degli estimatori e consumatori di quella che è la più tipica pietanza lucchese, ovvero la zuppa di...