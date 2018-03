Enogastronomia



La Gelateria Opera sbarca a... Hong Kong

martedì, 13 marzo 2018, 18:14

Il gelato di Mirko Tognetti sbarca in Estremo Oriente e, nella fattispecie, nella città di Hong Kong. Infatti il prodotto artigianale proposto dalla Cremeria Opera - due i negozi, su viale Luporini a S. Anna e in via per S. Alessio a S. Alessio - è stato selezionato da una società di Hong Kong per realizzare una catena di gelaterie italiane. Mirko Tognetti partirà giovedì prossimo alla volta di Hong Kong per insegnare ai gelatieri cinesi come si produce il suo gelato. "Sono contento - ha detto Tognetti - per questa opportunità che si apre in un mondo completamente diverso dal nostro. I cinesi sono rimasti entusiasti del prodotto e hanno voluto che li raggiungessi per poter insegnare quest'arte a casa loro. Partirò giovedì mattina. Anche questo è un modo per far conoscere il made in Italy all'estero".