Enogastronomia



La Pasimata per la Pasqua garfagnina al Casone di Profecchia

martedì, 27 marzo 2018, 18:19

Elisabetta Regoli è sorella di Regolo Regoli, maestro di sci e grande tifoso viola scomparso prematuramente, ma è anche la cugina di Giuseppe Regoli. Al Casone di Profecchia la famiglia Regoli, con il capostipite Agostino, è una istituzione. Per Pasqua e Pasquetta le piste sono tutte aperte, sia quelle dei campi scuola sia le blu e la rossa. Neve, dunque, in abbondanza per chi vuole godersi in santa pace le ultime sciate di stagione, piste larghe e ben battute grazie alla maestria di Massimiliano, maestro di sci e anima della struttura sportiva.

Ma quando si parla di Casone di Profecchia si parla anche di pietanze a tavola, particolarmente ricche e consistenti e dietro ai fornelli troviamo anche Elisabetta Regoli che quest'anno ha voluto deliziare i suoi ospiti preparando un dolce tipico della tradizione pasquale garfagnina, la Pasimata, fatta con farina, zucchero, uova, uvetta, anicini e 24 ore di lievitazione. "Non svelo la ricetta - dice - ma non ho problemi a dire quali sono gli ingredienti. E' un dolce tipico delle nostre parti, a Castelnuovo quindici giorni fa è stata fatta una gara gastronomica proprio con questa torta. Noi la serviremo ai nostri ospiti. Pranzo di Pasqua e, prima, una bella sciata, meglio di così non si potrebbe".

"Noi facciamo il possibile - spiega Massimiliano - per dare ai nostri ospiti le cose che fornisce, in genere, una stazione sciistica di serie A pur essendo noi, per dimensioni, dis erie B. Cerchiamo, però, di compensare con l'accoglienza, con piste battute sempre nel migliore dei modi, belle larghe e una tranquillità invidiabile e difficilmente riscontrabile altrove. E' un piacere ricevere complimenti da gente che frequenta, ad esempio, l'Abetone e che, venendo qui, si trova a proprio agio e trova altrettanti motivi per ritornare".