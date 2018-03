Enogastronomia



L'Accademia della Zuppa di Magro "svela" la ricetta della più tipica pietanza lucchese

venerdì, 2 marzo 2018, 13:30

L’associazione “Accademia della Zuppa Lucchese di Magro - Armonia Verde - erbi e erbe - gruppo Aloe” di Ponte a Moriano (con sede nel locale situato nell’area interna della stazione in prossimità primo binario), nell’ultima riunione tenutasi alcuni giorni fa, ha deciso di mettere a disposizione degli estimatori e consumatori di quella che è la più tipica pietanza lucchese, ovvero la zuppa di magro, la ricetta con le dosi per realizzarla a regola d’arte.



“Finalmente – spiega il coordinatore dell’Accademia della Zuppa Lucchese di Magro, Dante Giuntini – è arrivato il tanto atteso momento di prendere la decisione con il gruppo Armonia Verde-erbi&erbe, di mettere a disposizione la ricetta, completa di quantità e pesi, oltreché del procedimento omologato, per la preparazione e cottura della “zuppa lucchese di magro”. Un fatto questo che toglierà tanti dubbi, non solo, a ristoranti e agriturismi come avvenuto fino ad oggi, bensì a tutti i cultori nonché alle famiglie, interessate alla preparazione del piatto “più lucchese”, anzi, direi l’unico certo di questa specifica. Per la cronaca e perchè no, della storia, il famoso “calderon” d’Altopascio di cosa pensate fosse riempito e siamo all’anno 1000 circa. E a tal proposito voglio confermare che a breve ci sarà l’uscita di un nostro video che narra appunto della notizia storica sulla “nascita” della zuppa lucchese. Il filmato verrà inoltre corredato di un elenco dei famosi “erbi” utilizzati nella preparazione, perché ricordiamolo bene, la base della ricetta sono propri gli “erbi”, poi viene il fagiolo rosso lucchese, la braschetta, l’olio sempre di Lucca e il pane con lievito madre. La ricetta sarà disponibile nelle nostre prossime partecipazioni alle manifestazioni pubbliche come la “Porcari in Fiore” ed a Zone ed altre tante altre iniziative. Infine vi svelo un’ultima “chicca” Torna la ristampa del quaderno di lavoro utile per il riconoscimento “erbi” avrà uno spazio per piccolo erbario con foto e note, è sarà disponibile anche in inglese”.

Ricordiamo che l’associazione “Accademia della Zuppa Lucchese di Magro - Armonia Verde - erbi e erbe - gruppo Aloe" si riunisce il 2° e 4° giovedì di ogni mese alle ore 21 a Ponte a Moriano. Info sul social facebook: Zuppa lucchese di magro o Armonia Verde: "erbi e erbe - gruppo aloe"; sul sito web: http://www.micoponte.it/ArmoniaVerde/ArmVerde1.html; telefono 0583.999086.