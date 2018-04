Al Caffè Santa Zita è arrivato il Miracolo n° 2

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 23 aprile 2018, 14:12

Sempre più ricca e scoppiettante Enolia, giunta alla XIX edizione, in calendario il prossimo week end sabato 28 e domenica 29 aprile a Seravezza. La manifestazione ideata da Gabriele Ghirlanda (Ideal Party) apre la stagione in Versilia...

giovedì, 19 aprile 2018, 14:53

Il Desco 2018 cambia veste nel segno della qualità: infatti si terrà nei primi due fine settimana di dicembre e sarà un'iniziativa per promuovere sia le produzioni tipiche tradizionali che le produzioni agroalimentari BIO e Biodinamiche e l’arte della mise en place con espositori provenienti da tutta Italia che saranno...

martedì, 17 aprile 2018, 12:07

Originario di Lucca, classe 1985, Carrara è titolare dal 2012 insieme al fratello della pasticceria “Carrara Pastries” in California e, sempre insieme a lui, nel 2016 scrive “Dolce Italia”, il suo primo libro dedicato alla tradizione pasticcera della sua terra d’origine

giovedì, 12 aprile 2018, 15:32

Anteprima Vini della Costa Toscana, unica manifestazione toscana creata e fortemente voluta dall'associazione Grandi Cru della Costa Toscana, torna per la 17^ edizione sabato 5 e domenica 6 maggio al Real Collegio di Lucca

giovedì, 12 aprile 2018, 14:31

Il "Sottopoggio" di Guamo allarga la propria offerta. Entro la fine dell'estate, si potranno infatti acquistare al bancone anche prodotti senza glutine. Il bar pasticceria vuole così venire incontro alle esigenze dei clienti celiaci

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:13

Sabato 14 e domenica 15 aprile arriva il VeganFest: il festival dedicato al mondo vegan e non solo. Il più grande festival d'Europa e una vera e propria full immersion in una realtà in continua espansione che ha scelto per la sua XI edizione il Polo Fiere di Lucca, gestito...