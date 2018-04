Al Sottopoggio di Guamo è in arrivo un'offerta per clienti celiaci

Altri articoli in Enogastronomia

giovedì, 12 aprile 2018, 15:32

Anteprima Vini della Costa Toscana, unica manifestazione toscana creata e fortemente voluta dall'associazione Grandi Cru della Costa Toscana, torna per la 17^ edizione sabato 5 e domenica 6 maggio al Real Collegio di Lucca

giovedì, 12 aprile 2018, 12:50

Oltre 600 etichette di 100 viticoltori delle province toscane bagnate dal Tirreno, ma soprattutto una celebrazione speciale e unica: i 50 anni della prima produzione del Sassicaia, il vino toscano tra i più pregiati d'Italia e del mondo

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:13

Sabato 14 e domenica 15 aprile arriva il VeganFest: il festival dedicato al mondo vegan e non solo. Il più grande festival d'Europa e una vera e propria full immersion in una realtà in continua espansione che ha scelto per la sua XI edizione il Polo Fiere di Lucca, gestito...

mercoledì, 11 aprile 2018, 09:21

Da ormai otto anni, l’arrivo della primavera porta con sé non solo i suoi colori e profumi, ma anche l’appuntamento CHIC più importante dell’anno: il Congresso Annuale dell’associazione, nel corso del quale sono stati presentati la Guida 2018/19, i nuovi Soci e i progetti per l’anno in corso

lunedì, 9 aprile 2018, 10:54

E' in programma il 27 aprile, è organizzato dalla struttura di Igiene della Nutrizione insieme con l'Associazione Italiana Celiachia ed è rivolto in particolare ai neo diagnosticati in celiachia; iscrizioni entro il 25 aprile

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:57

Si rinnova anche quest’anno,nella giornata di domenica 8 aprile, la sfida gastronomica, organizzata dall’associazione culturale no profit “Sei Marliese se…” in collaborazione con la Banda Spettacolo La Campagnola di Marlia e sotto il patrocinio del Comune di Capannori, denominata: “Palio del Biroldo”, che vedrà impegnati i più importanti norcini della...