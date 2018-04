Enogastronomia



Chic, nuovi soci, iniziative e programmi

mercoledì, 11 aprile 2018, 09:21

8° edizione Congresso CHIC – Charming Italian Chef



Da ormai otto anni, l’arrivo della primavera porta con sé non solo i suoi colori e profumi, ma anche l’appuntamento CHIC più importante dell’anno: il Congresso Annuale dell’associazione, nel corso del quale sono stati presentati la Guida 2018/19, i nuovi Soci e i progetti per l’anno in corso. Per l’occasione è stata scelta la Toscana e ci si è immersi nella natura incontaminata della sua campagna, nel prestigioso Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, nel cuore della Garfagnana. Regione ove risiedono diversi Associati e quest’anno si rivela anche una realtà della ristorazione estremamente dinamica e in crescita, con 3 nuovi professionisti: con lo Chef Antonio Strammiello che ritorna al Castello di Figline di San Cascano dei Bagni, con l’approdo nel capoluogo toscano dello chef Fabio Barbaglini al ristorante La Ménagère e dello chef Stefano Santo a Il Salviatino di Fiesole.

Durante l’incontro si sono ribaditi i principi che stanno alla base dei valori dell’associazione e che si possono così sintetizzare:



Semplicità – Umiltà nel proprio lavoro, essere al servizio del cliente, dare equilibrio ed emozione. Salubrità – Promuovere una corretta alimentazione; valorizzare la qualità delle materie prime, le cotture delicate, gli accostamento di ingredienti Sostenibilità – Rispetto per l’ambiente e l’utilizzo delle risorse naturali; ricerca della qualità; attenzione alle tecnologie e al loro impatto; valorizzazione della filiera di prodotto; attenzione alla produzione e utilizzo degli scarti.



Alla Conferenza stampa è seguito un Lunch con 12 Postazioni CHIC CHEFS, 12 isole gourmet in cui si è valorizzato, attraverso le loro preparazioni, la multidisciplinarità dell’associazione: 9 chefs, 1 pizzaiolo, 1 panificatore e 1 pastry chef a cucinare per colleghi, ospiti e giornalisti. Dopo un pomeriggio trascorso con incontri Btob tra Aziende Partners e Soci, la giornata di è conclusa con una cena di gala firmata da 5 soci della Toscana: Fabio Barbaglini, Maurizio Bardotti, Stefano Pinciaroli, Michele Rinaldi ed Emanuele Vallini.



Le iniziative più di grido programmate dell'associazione sono il CHIC RESPECT a OTTOBRE Convegno sulla Sostenibilità nella Ristorazione che nasce per richiamare il settore del consumo a confrontarsi sull’attenzione e il rispetto per l’ambiente e per le sue risorse, e approfondire uno dei temi maggiormente sentiti del nostro tempo: la sostenibilità. A seguire il In The Kitchen tappa del tour, alla quale partecipano giornalisti e influencer del settore gourmet per condividere e raccontare le creazioni degli chef, si svolge sempre con lo stesso schema, ma le diverse location e la varietà dei sapori tipici territoriali la rendono piacevolmente originale e diversa rispetto a tutte le altre. Gli appuntamenti 2018: 16 Aprile: Montecosaro (MC) c/o Ristorante Signore Te Ne Ringrazi 14 maggio: Gambolò (PV) c/o Villa Necchi alla Portalupa 5 giugno: Genova c/o Ristorante Il Marin (Eataly) 20 giugno: Piobesi D’Alba (CN) c/o Ristorante 21.9 5 luglio: Cortina c/o Rosa Petra Resort & Spa 3 settembre: Erbusco c/o Albereta Resort (Btob Pizza) 17 settembre: Napoli c/o Ristorante Palazzo Petrucci 2 Ottobre: Giarre (CT) – c/o Radicepura 12 Novembre: Silvi (TE) c/o Borgo Fonte Scura

Sono stati presentati anche i nuovi soci CHIC: Il Marin (Eataly) a Genova – Chef Marco Visciola Orterie a Stazzona (SO) – Chef Rie Otsuke Petite Royale c/o G.H. Royale e Golf a Courmayeur (AO) – Chef Paolo Griffa Castel Fragsburg a Merano (BZ) – Chef Diego Sales Antica Osteria La Rampina a San Giuliano (MI) – Chef Luca Gagliardi Pizzeria da Zero a Milano – Maestro Pizzaiolo Paolo De Simone Unico a Milano – Pastry Chef Beppe Allegretta O fiore mio a Faenza (FC) – Maestro Pizzaiolo Davide Fiorentini Baita Mondschein a Sappada (UD) – Chef Marco da Rin e Paolo Kratter Castello di Fighine a San Casciano Bagni (SI) – Chef Antonio Strammiello Nascostoposto a Terni (TR) – Chef Armando Beneduce Dolciarte ad Avellino – Pastry Chef Carmen Vecchione Pensando a te a Baronissi (SA) – Chef Antonio Petrone La boutique del pane a Messina – Maestro Panificatore Tommaso Cannata Ristorante il Cappero c/o Terhasia Resort a Vulcano (ME) – Chef Giuseppe Biuso Pizzeria Bijou a Parigi FRANCIA – Maestro Pizzaiolo Gennaro Nasti Gavi a Beirut LIBANO – Chef Armando Codispoti. In questa maniera, gli associati salgono a dun totale di 109 in Italia e 10 all'estero.





I CONTATTI CHIC –

Charming Italian Chef Direttore: Raffaele Geminiani direttore@charmingitalianchef.com

Sviluppo progetti ed eventi: Katia Piazzi katia.piazzi@charmingitalianchef.com



Sede: Via Pomezia, 10/A 20127 Milano (MI) tel. +39 02.87085984

www.charmingitalianchef.it info@charmingitalianchef.it