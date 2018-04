Damiano Carrara ospite speciale de "La Toscana in Bocca 5"

Altri articoli in Enogastronomia

giovedì, 12 aprile 2018, 15:32

Anteprima Vini della Costa Toscana, unica manifestazione toscana creata e fortemente voluta dall'associazione Grandi Cru della Costa Toscana, torna per la 17^ edizione sabato 5 e domenica 6 maggio al Real Collegio di Lucca

giovedì, 12 aprile 2018, 14:31

Il "Sottopoggio" di Guamo allarga la propria offerta. Entro la fine dell'estate, si potranno infatti acquistare al bancone anche prodotti senza glutine. Il bar pasticceria vuole così venire incontro alle esigenze dei clienti celiaci

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:13

Sabato 14 e domenica 15 aprile arriva il VeganFest: il festival dedicato al mondo vegan e non solo. Il più grande festival d'Europa e una vera e propria full immersion in una realtà in continua espansione che ha scelto per la sua XI edizione il Polo Fiere di Lucca, gestito...

mercoledì, 11 aprile 2018, 09:21

Da ormai otto anni, l’arrivo della primavera porta con sé non solo i suoi colori e profumi, ma anche l’appuntamento CHIC più importante dell’anno: il Congresso Annuale dell’associazione, nel corso del quale sono stati presentati la Guida 2018/19, i nuovi Soci e i progetti per l’anno in corso

lunedì, 9 aprile 2018, 10:54

E' in programma il 27 aprile, è organizzato dalla struttura di Igiene della Nutrizione insieme con l'Associazione Italiana Celiachia ed è rivolto in particolare ai neo diagnosticati in celiachia; iscrizioni entro il 25 aprile

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:57

Si rinnova anche quest’anno,nella giornata di domenica 8 aprile, la sfida gastronomica, organizzata dall’associazione culturale no profit “Sei Marliese se…” in collaborazione con la Banda Spettacolo La Campagnola di Marlia e sotto il patrocinio del Comune di Capannori, denominata: “Palio del Biroldo”, che vedrà impegnati i più importanti norcini della...