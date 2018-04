Lucca: un corso di cucina senza glutine con lo chef Gino Buonocore

Altri articoli in Enogastronomia

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:57

Si rinnova anche quest’anno,nella giornata di domenica 8 aprile, la sfida gastronomica, organizzata dall’associazione culturale no profit “Sei Marliese se…” in collaborazione con la Banda Spettacolo La Campagnola di Marlia e sotto il patrocinio del Comune di Capannori, denominata: “Palio del Biroldo”, che vedrà impegnati i più importanti norcini della...

martedì, 3 aprile 2018, 16:36

Nell'ambito delle attività di educazione della salute, l'associazione Amici dell'Agorà, in collaborazione con la biblioteca civica Agorà, organizza anche nel 2018 un ciclo di incontri con esperti dell'alimentazione

giovedì, 29 marzo 2018, 16:49

Arriva a Lucca il VeganFest: il festival dedicato al mondo vegan. E' il più grande festival d'Europa ed è una vera e propria full immersion in una realtà in continua espansione che ha scelto per la sua 11^ edizione il Polo Fieristico di Lucca, gestito da Lucca Crea

giovedì, 29 marzo 2018, 10:44

Si è conclusa la XXXVIII edizione del Corso Superiore di Cucina Italiana: i neo-diplomati ALMA sono 86, in rappresentanza di 16 differenti Regioni, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, passando per Piemonte e Campania

martedì, 27 marzo 2018, 18:19

Elisabetta Regoli ha preparato per gli ospiti del Casone di Profecchia a Pasqua un dolce tipico garfagnino, la Pasimata fatta con farina, zucchero, uova, uvetta, anicini e 24 ore di lievitazione

martedì, 27 marzo 2018, 14:04

L’edizione 2018 della manifestazione Il Desco si rinnova e ci riserverà interessanti sorprese, alla luce dei risultati degli incontri promossi dalla Camera di Commercio di Lucca, organizzatore dell’evento, a cui partecipano gli espositori della passata edizione, una commissione ad hoc composta da delegati delle associazioni di categoria e l'amministrazione comunale