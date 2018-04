Enogastronomia



Tante novità per il Desco 2018

giovedì, 19 aprile 2018, 14:53

di barbara ghiselli

“Il Desco 2018 cambia veste nel segno della qualità: infatti si terrà nei primi due fine settimana di dicembre e sarà un'iniziativa per promuovere sia le produzioni tipiche tradizionali che le produzioni agroalimentari BIO e Biodinamiche e l’arte della mise en place con espositori provenienti da tutta Italia che saranno protagonisti nei chiostri e nelle sale del primo piano del Real Collegio a Lucca”.Queste le parole con cui ha esordito il presidente della Camera di Commercio di Lucca Giorgio Bartoli alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in corte Campana.

Bartoli ha spiegato che tutte le persone coinvolte nella manifestazione hanno sentito il bisogno di rinnovare Il Desco raddoppiando gli spazi espositivi, grazie ad un accordo con il Real Collegio che ha accordato l’utilizzo dell’intera struttura, e sarà caratterizzata dalla presenza di due nuove sezioni che integreranno le produzioni tipiche tradizionali: una dedicata al prodotto bio, prodotti che rispettano un modello di produzione più consono alla salvaguardia della salute e dell'ambiente.L'altra dedicata alla tavola e all'arte della mise en place, ovvero tutto quello che si mette sulla tavola oltre il cibo, creando uno spazio per produzioni artigiane capace di offrire splendide apparecchiature, decori, arredi e quant'altro accompagnano l'esperienza del mangiare rendendola un momento di piacevole soddisfazione anche tattile e visiva. Un ritorno alle origine della manifestazione, riconinvolgendo il mondo dell’artigianato di alta qualità e riunendo tutto ciò che ruota intorno al desco.

La manifestazione ad ingresso gratuito, si terrà nei giorni venerdì 30 novembre, sabato 1, domenica 2 , venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018. L’orario di apertura sarà differenziato: nei giorni di venerdì e domenica dalle 11 alle 20, il sabato dalle 11 alle 21.

La proposta è stata elaborata dalla commissione composta da rappresentanti delle associazioni di categoria, che si è avvalsa del contributo dell'assessore alle attività economiche del Comune di Lucca, Valentina Mercanti.Di grande utilità per l’elaborazione del nuovo progetto anche le indicazioni emerse dagli incontri svoltisi nei mesi scorsi con gli espositori della passata edizione. Il progetto è stato approvato dalla giunta camerale nel corso dell’ultima seduta, che si è tenuta lunedì 16 aprile.

“Teniamo tanto a questa manifestazione – ha dichiarato Valentina Mercanti – e quest'anno. , che è anche l'anno del cibo, siamo veramente contenti che Il Desco si rinnovi ampliando l'offerta con stand di produzioni selezionate provenienti da territori italiani che integreranno e completeranno l'offerta lucchese”.

Mercanti ha ricordato che la mostra mercato sarà arricchita da un programma di iniziative, tra cui degustazioni, tavole rotonde e convegni per la valorizzazione delle filiere agroalimentari, per la salvaguardia della genuinità e salubrità del cibo, unitamente a momenti di educazione e formazione, come showcooking, laboratori sensoriali di evoluzione del gusto, laboratori per i bambini, nonché esposizione di prodotti artigianali.

Samuele Cosentino, referente della commissione per Il Desco, ha spiegato che nel 2017, le presenze alla manifestazione sono state di 18mila visitatori circa e quindi un risultato niente affatto negativo, però un dato che sicuramente ha fatto riflettere gli organizzatori e ha fatta in modo che la mostra mercato fosse “ripensata e rinnovata” per avere ulteriori possibilità di crescita.

“La Camera di Commercio di Lucca, assieme alla Commissione, - ha spiegato Cosentino - sta lavorando per incrementare il numero degli eventi collaterali per la valorizzazione del cibo e della tavola, e in questo momento si stanno attivando contatti con importanti personalità negli ambiti della nutrizione, nella cultura della alimentazione”. Cosentino ha ricordato che proprio per il bene e la crescita della manifestazione è stato deciso che il calendario di eventi legato alla manifestazione possa essere integrato dalle proposte sia degli stessi espositori, che di terzi.

Soddisfazione anche da parte di Antonio Furlanetto della Federazione Coldiretti Lucca che ha dichiarato quanto abbia fiducia nel Desco che reputa un'ottima vetrina per gli espositori che possono proporre alla mostra mercato, ad un pubblico attento ed esigente, il frutto del loro lavoro trovando anche momenti di incontro, degustazioni, spiegazioni dell'origine delle produzioni e dei metodi seguiti per ottenere i risultati di quanto esposto.

E' stato ricordato che fino al 31 luglio 2018 è possibile prenotare uno stand per Il Desco 2018, per favorire la partecipazione di espositori provenienti da territori di tutta Italia e ampliare l’offerta per il pubblico, l’organizzazione ha previsto la possibilità di prenotare gli spazi sia per uno che per entrambi i fine settimana, di dare la possibilità a partecipazioni collettive organizzate da Associazioni di Categoria, Consorzi e Reti di impresa.

Per agevolare gli espositore a fronte di costi superiori a quelli dell’edizione passata, ma comunque inferiori ai costi praticati da eventi similare, la Camera di Commercio di Lucca ha deciso di applicare uno sconto pari al 10 per cento a tutti coloro che invieranno la domanda di partecipazione entro il 15 giugno 2018.