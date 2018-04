Enogastronomia : Seravezza,28-29 aprile



Tutto su Enolia 2018: olio, vino, cibo e show

lunedì, 23 aprile 2018, 14:12

Sempre più ricca e scoppiettante Enolia, giunta alla XIX edizione, in calendario il prossimo week end sabato 28 e domenica 29 aprile a Seravezza. La manifestazione ideata da Gabriele Ghirlanda (Ideal Party) apre la stagione in Versilia, e lo fa dal Palazzo Mediceo di Seravezza, Partimonio dell’umanità Unesco. All’interno del Palazzo Mediceo si potranno come di consueto assaggiare gli oli provenienti da diverse zone d’Italia, seguire minicorsi per imparare a conoscere l’olio d’oliva nelle sue sfaccettature mentre nel complesso dell’area Medicea, fulcro della manifestazione, si avrà la possibilità di assaggiare tantissimi prodotti provenienti da diverse regioni italiane. Contestualmente si svolgerà il concorso Enolia Oil Award che decreterà il miglior olio evo della manifestazione, oltre ad alcune menzioni speciali. Tante curiosità enogastronomiche quindi, assieme ad eventi collaterali nel centro storico.

La XIX edizione di Enolia proseguirà, migliorandolo, il format coniugando la tradizione e la novità, Il Villaggio del vino, nato dal binomio Ideal Party e La Fonderia di Simona Palumbo con la collaborazione del giornalista gastronomico Marco Bellentani.

L’area su cui si costruirà il villaggio, quella del prato centrale, sarà la stessa degli stand gastonomici. Un’ideale I allungata in cui i visitatori potranno circolare attorno. Essa ospiterà 23 aziende di vino. All’estremità dei due lati sarà predisposto un set per la realizzazione di una serie di sei cooking show (2 il sabato, 4 la domenica). I cooking show animeranno l’area che per il resto sarà dedicata alle aziende di vino. Alla cassa sarà rilasciato al visitatore un calice con pettorina per degustazioni gratuite (5 euro, obbligatorio) e le degustazioni saranno del tutto gratuite. L’Azienda di vino potrà vendere tutti i suoi prodotti negli stand. Questa formula ha provocato grande soddisfazione ai partecipanti dell’anno scorso, dividendo l’incontro con il visitatore tra presentazione, degustazione e vendita del prodotto. Insieme alle aziende di vino spiccano anche due ristoranti locali che realizzeranno per tutta la manifestazione i loro piatti tipici: Pozzo di Bugia (Querceta) di Gaio Giannelli con il supporto del leggendario “paninaro” Biscotto e Buca del Tasso (Capezzano Monte) di Alessio Grotti.

Ancor più degli anni precedenti la filosofia di Enolia abbraccia il biodinamico, il naturale e il biologico: rispetto dell’ambiente, sostenibilità, eliminazione di qualsiasi intervento chimico in vigna e in cantina con solforose non aggiunte o bassissime.



La lista delle aziende di vino presenti al Villaggio: Lunae (Ortonovo-SP), L’Altradonna (Strettoia – LU), Vini Apuani (Carrara), Solatione (Mercatale val di Pesa – FI), Fattoria san Vito (Calci – PI), Col di Bacche (Magliano – GR), Terra della Luna (Ortonovo – SP),Casale (Certaldo – FI), Fattoria di Bacchereto (Carmignano - PO), Il Calamaio (San Macario – LU), Ca del Prete (Pino d’Asti – AT), Fattoria di Magliano (Magliano – GR), Aimasso (Diano D’Alba – CN), Quazzolo (Barbaresco – CN), Ca Richeta (Castiglione Tinella – CN), Verona Marco (Massa), Fedespina (Mulazzo – MS), Fattoria Camigliano (Capannori – LU), Tenuta Mariani (Bozzano – LU), Vigne Conti (Massa – Ms), Marini (Pistoia – PT), Tenuta Mareli (Camaiore – LU).

Diverse le aziende iscritti al FIVI, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, molte naturali o biodinamiche o biologiche con la grande curiosità ed eccellezza di ben 4 aziende piemontesi con i grandi vini Barolo, Barbaresco e Barbera.

La lista deglio oli evo

Frantoio Mazzarrini – Sinalunga Siena, Susanna & Atria Esposito – Bibbona Livorno, Frantoio Massarosa – Lucca Fattoria Ceragioli S. Maria – Albiano Lucca, Tenuta Mariani – Bozzano Lucca, Angela Nelli – Arsina Lucca, Coop Millefiori – Camaiore, Frantoio Moro – Fosdinovo Massa, Colle del sole – Massarosa Lucca, Antico frantoio Doglia – Impruneta Firenze, Soc agricola Poggio Carlo – Scansano Grosseto, Agricola il Goccio -.Capannori Lucca, Ass olivicoltori Elatria – Montignoso Massa, Az agricola il cavallino bibbona Livorno, La chiusa di Nanni – Segromigno in Monte Lucca, Az Agricola Valdilama – Pontedera Pisa, Az Belvedere – Filattiera Massa, Coop Agr La mulattiera – Seravezza Lucca, Az agr Hortulanus – Seggiano Grosseto, Tenuta Mareli – Camaiore Lucca, Agr Il Mandorlo – Firenze.



I Cooking Show

Sei sono le grandi eccellenze che animeranno la due giorni Seravezzina con piatti di qualità: dimostrazione ma anche degustazione gratuita per i visitatori. I cooking show sono ideati dal giornalista Marco Bellentani. Si inizierà Sabato 28 aprile alle 17.00 con Alex Cibi e Vini di Tonfano con lo chef Marco Giannini. Casa vinicola abbinata Lunae. A seguire, Alessio Grotti e Katyuscia Viti della Buca del Tasso ci presenteranno, diretti dalla degustatrice AIS Monica Bianciardi, una rivisitazione di cozze ripiene. Casa vinicola abbinata Fattoria di Magliano. Domenica 29 aprile alle 13 scende in campo Simone Andreano de Il Posto di Pietrasanta con Tonno e Fagioli col tocco d’oriente. Casa vinicola abbinata Fedespina. Alle 16,30 Stefano Fubiani e Roberto Monopoli di Fubi’s (Viareggio) presenteranno la loro cucina di tradizione e innovazione con il vignaiolo Verona Marco. Alle 17.15 sarà il turno di Michelangelo Masoni e i ragazzi di Carne Italiana con l’’azienda vinivola Ca’ del Prete. Il finale è affidato alla stella Michelin del Lux Lucis (Forte dei Marmi) Valentino Cassanelli che elaborerà una ricetta con i formaggi di Casa Pedona e il vino de L’Altradonna.



Il gemellaggio del Bancarel’Vino

Durante il cooking di Michelangelo Masoni, il sindaco di Mulazzo (MS), Claudio Novoa presenterà la rinnovata edizione di un premio storico nel mondo del vino, il Bancarel’Vino che si terrà a Mulazzo, in Lunigiana, il 2-3-45 agosto. Il rilancio di un premio tradizionale passa per la decisione di riportare a livelli qualitativi elevatissimi la selezione dei migliori vini della Lunigiana Storica, area che comprende tutta la provincia di Massa e quella di Spezia. Alcune delle aziende migliori sono presenti ad Enolia proprio in gemellaggio con il Comune di Mulazzo che presenterà anche l’Anteprima Bancarel’Vino a Massa. Tradizione e valorizzazione del Territorio.

Il premio Enolia

Quest’anno il premio Enolia, dedicato ad un personaggio famoso che si è distinto per la produzione agroalimentare, va a Paolo Parisi. Il noto coltivatore e allevatore pisano, salito sulla ribalta televisiva a colpi di qualità, intransigenza, eccellenza merita un segno di riconoscimento per la sua febbrile attività in nome della toscanità e sarà insignito del premio Enolia.

Appuntamento monumentale per l'assaggio e la cultura dell'olio evo, del vino e del cibo: Enolia 2018, XIX edizione, Palazzo Mediceo di Seravezza (LU). Sabato 11-19 (16 inaugurazione), Domenica 9,30-19. Nella giornata di domenica disponibile a tutti gli orari il bus navetta dalla stazione di Forte dei Marmi/Querceta.