A Tavola con AILI: il 20 maggio all'osteria Canaiolo

giovedì, 17 maggio 2018, 12:32

Nuovo appuntamento con le "cene con il delitto" alla ristopescheria "Il pesce che vorrei" di Lammari (Capannori). Venerdì 25 maggio, dalle ore 20,30, i clienti potranno gustarsi un pasto a base di pesce e al tempo stesso cimentarsi nella soluzione di un misterioso delitto

lunedì, 14 maggio 2018, 13:14

Martedì 15 maggio a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su Rai Uno, con Elisa Isoardi si parlerà di Tè, infuso ricco di antiossidanti, utile contro il restringimento delle arterie. Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Umberto Salamone, ospite dell’unica piantagione di tè esistente in Italia a Capannori

mercoledì, 9 maggio 2018, 12:10

Luca Rettondini, 39 anni, pisano e Luca Marrone, 41 anni, di Fossacesia provincia di Chieti: entrambi sono enologi di alcune tra le più prestigiose case vinicole della Toscana

mercoledì, 9 maggio 2018, 10:17

2 mila 500 ingressi, in aumento rispetto allo scorso anno, cento produttori, ottocento etichette in degustazione, quattro masterclass speciali, laboratori, artigiani del gusto, un contest fotografico e numerosi eventi collaterali, che hanno arricchito, fra musica e incontri, la due-giorni dedicata al vino toscano e italiano

lunedì, 7 maggio 2018, 14:36

“Anteprima vini della Costa”, ideato per far conoscere ed assaporare i vini della Costa Toscana, e non solo, diciamo della Toscana meno nota, più nascosta e meno rinomata del Chianti ma pur sempre ammirevole ha registrato il Sold Out

venerdì, 4 maggio 2018, 16:10

È tutto pronto: la due-giorni del vino che guarda verso il mare, e non solo, prenderà il via domani, sabato 5 maggio, e sarà un tripudio di sapori, di colori, di novità e di suggestioni