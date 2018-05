Enogastronomia



Anteprima vini della Costa a Lucca: sold out!

lunedì, 7 maggio 2018, 14:36

Un week-end all’insegna del buon vino e del full immersion nelle degustazioni senza limiti, quello appena trascorso a Lucca. “Anteprima vini della Costa”, ideato per far conoscere ed assaporare i vini della Costa Toscana, e non solo, diciamo della Toscana meno nota, più nascosta e meno rinomata del Chianti, ma pur sempre ammirevole ha registrato il Sold Out.

Più di 600 le etichette presenti ed in degustazione, che hanno accompagnato le diverse centinaia di persone in un fantastico viaggio di gusto e infatti, scoprendo così aziende molto interessanti, produttori che mettono amore e fatica nel creare i loro vini di alta qualità.

Al primo piano del prestigioso “Palazzo del Real”, le produzioni di Costa, da Massa Carrara a Grosseto, passando attraverso Lucca, Pisa e Livorno con le Anteprime 2017 di tutte le case produttrici in avanscoperta.

“Non solo le più note etichette che contribuiscono al nome della Toscana nel mondo, ma anche giovani aziende che scelgono una strada di autenticità nelle proprie produzioni, che esplorano i temi del biologico e del biodinamico, ed hanno deciso di presentarsi attraverso i volti dei vigneron che personalmente raccontano le loro storie produttive”. Dicono gli organizzatori.

Fiore all’occhiello di questa edizione, un prestigioso omaggio al padre della Costa Toscana, il Sassicaia. 1968-2018: una verticale unica che in cinque assaggi esplora cinque decenni di un vino diventato per il mondo un mito e un riferimento di eleganza. Il fiore all’occhiello della splendida Tenuta San Guido, a Bolgheri, di proprietà di Nicolò Incisa della Rocchetta, presidente onorario dell’Associazione Grandi Cru della Costa Toscana, ha registrato il tutto esaurito tre ore prima della chiusura dell’evento lasciando a bocca asciutta gli avventori.

Come ogni anno, Anteprima non è solo un evento di respiro nazionale, ma si apre ad ospiti internazionali. L’edizione 2018 ha presentato una selezione di viticoltori ungheresi attentamente scelti da Tibor Gal, il figlio del grande enologo magiaro dell’Ornellaia prematuramente scomparso, anche lui enologo e produttore nella sua terra di origine. Oltre a questo erano presenti anche vini di un’“Altra Toscana”, le province dell’entroterra, gli storici territori del Chianti dei colli aretini, senesi e fiorentini, i prestigiosi Brunelli di Montalcino e l’esclusivo Nobile di Montepulciano, senza dimenticare le piccole o nuove denominazioni in un viaggio appassionante nella regione dei grandi rossi italiani.

E poi come non fermarsi allo spazio importante riservato al primo piano a “ L’urlo del vino” dove ad attenderci c’era il “patron” Gino Fuso Carmignani (Presidente consorzio Montecarlo e dell’Urlo del Vino) con i produttori del territorio che parte da Carmignano per attraversare Prato, Pistoia, Montecarlo, Lucca per arrivare a Massa e Carrara, ottimi vini da scoprire per la alta qualità.

“ Il territorio coinvolto è un territorio di grande valore enologico, finora sostanzialmente poco conosciuto, che identifica geograficamente la cosiddetta Alta Toscana- afferma Gino Fuso Carmignani- ma che a tutti gli effetti rappresenta un’attraente e pregiata “Altra Toscana”. In questo “cuore segreto” Toscano ci sono grandi potenzialità, e sapienti ed appassionati produttori offrono prodotti di alta qualità da natura equilibrata e ospitalità italian style di pregio”.

I Vigneron che hanno costituito la Rete dei Vini dell’Alta Toscana si sono dati l’obiettivo di ampliare la capacità comunicativa dell’eccellenza del territorio con un’ottica dinamica di condivisione e compartecipazione. I bouquet dei loro Vini, Bianchi Rossi e Rosè, il Vin Santo e la Grappa, raccontano le storie d’amore che durano da centinaia di anni tra l’Uomo e la sua Terra, collegata da una lunga linea di uve e terreni diversi, saperi, e dal grande amore per ciò che questa terra offre, come lo è il vino. Aziende più o meno piccole si sono messe a disposizione per far conoscere i loro prodotti e le peculiarità dei diversi territori, interni o più vicini al mare. Parlo di aziende come Betti di Quarrata, Marini di Pistoia, Pascale di Massa, Tenuta Mariani di Lucca e non ultima, quella di Gino Fuso Carmignani di Montecarlo( Lu).

Oltre a queste eccellenze, hanno avuto luogo laboratori con degustazione di vini e distillati delle aziende dell’Associazione Grandi Cru. Anche questo anno presente il Lucca Classica Music Festival, il prestigioso festival musicale prodotto dall’Associazione Musicale Lucchese. Quindi non solo vino, non solo musica, ma anche incontri, dibattiti, spettacoli, performance e tante sorprese tra le strade della città prestigiosa, quale Lucca, quando vuole, magicamente sa essere.