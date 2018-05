Enogastronomia



Enologi di passione all'Enoteca Marcucci

mercoledì, 9 maggio 2018, 12:10

Luca Rettondini, 39 anni, pisano e Luca Marrone, 41 anni, di Fossacesia provincia di Chieti: entrambi sono enologi di alcune tra le più prestigiose case vinicole della Toscana. In comune hanno l'inizio del percorso, ambedue, inizialmente, studenti di Economia e commercio e giurisprudenza, hanno lasciato gli studi per iscriversi alla facoltà di agraria a Pisa e seguire la propria passione per la viticoltura. Dopo la fine, domenica scorsa, della rassegna Anteprima Vini al Real Collegio a Lucca, si sono fermati per un saluto e a cena all'enoteca di Michele Marcucci.

Luca Rettondini è l'enologo delle Macchiole a Bolgheri, del podere La Regola di Riparbella, di Poggio al Grillo di Castagneto Carducci, e della tenuta San Pietro a S. Pietro a Marcigliano a Lucca di proprietà della famiglia Mazzarosa. "Mio nonno era sardo - racconta - e faceva il tappezziere di auto. Da quelle parti si usava non solo pagare con i soldi, ma anche con forme di formaggio e bottiglie di vino che lui conserva a in questa cantina incelofanate per proteggere l'etichetta. E' lì che io ho preso ad appassionarmi all'agricoltura e al vino".

"Mi iscrissi al primo anno di economia e commercio - continua Rettondini - ma dopo un po' mi resi conto che le persone erano tutte un po' tristi per cui lasciai e mi iscrissi alla facoltà di agraria laureandomi in viticoltura ed enologia. Nel frattempo avevo anche cominciato a lavorare dai marchesi Ginori-Lisci a Querceto dove sono rimasto diverso tempo come enologo. Poi ho voluto fare un'esperienza all'estero e così mi sono fatto due vendemmie, da gennaio a giugno in Australia, sopra Melbourne e da giugno a dicembre a Chateau Cantenac Brown a Cantenac in Francia. Sono tornato e dal 2008 sono stato enologo interno all'azienda agricola Le Macchiole di Bolgheri dove, dal 2014, sono l'unico responsabile enologo".

"Non mi sono mai pentito della scelta di dedicarmi alla viticoltura - prosegue - E' molto più lampante riuscire a creare qualcosa da un frutto semplice, creare un buon vino, toccarlo dalla nascita. Questo è un lavoro che ti dà ogni giorno la voglia di andare avanti. Se di qualcosa mi sono pentito è di non aver fatto prima questa scelta. Consiglio ai giovani che vogliono intraprendere questa professione, di iniziare presto a lavorare, magari anche soltanto sporcandosi le mani in vigna e studiare in contemporanea. Purtroppo ci sono troppi iscritti all'università e poche le aziende che si affidano ad un enologo interno preferendo il nome più conosciuto di consulenti esterni e importanti".

Luca Marrone ha 41 anni, proviene dalla costa adriatica, per la precisione da Fossacesia in provincia di Chieti e lui, in vigna, c'è stato fin da bambino visto che la famiglia possedeva alcuni ettari di terreno coltivato a vite. Attualmente è enologo del gruppo Collemassari della famiglia italo-svizzera Tipa Bertarelli, che comprende quattro aziende: Grattamacco di Bolgheri, Poggio di Sotto e San Giorgio di Montalcino e Castello Collemassari di Montecucco.

"Io finite le scuole superiori mi sono iscritto a Giurisprudenza a Roma - spiega - ma dopo due anni di esami, ne diedi una decina in tutto e devo ammettere che mi sono serviti nel mio lavoro successivo, decisi di partire per il servizio militare che feci nell'esercito a Falconara. Fu una sorta di anno sabbatico nel corso del quale maturai la decisione di lasciare gli studi giuridici per dedicarmi alla facoltà di agraria e mi iscrissi a Pisa dove mi sono laureato in viticoltura ed enologia. Dopodiché iniziai a lavorare in Veneto nella zona del Soave dopodiché feci alcune esperienze all'estero, in Nuova Zelanda e in Cile dopodiché, nel 2003, approdai al gruppo Collemassari podere Grattamacco. Ora vivo tra Bolgheri e Castagneto Carducci, proprio al Podere Grattamacco, vicino al mare perché io che sono nato sul mare, non potrei viverci troppo lontano. Aspirazioni? Le mie aspirazioni sono così importanti che le serbo dentro di me".