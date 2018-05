Enogastronomia : da oggi



Stecco Casanova,la novità mondiale del gelato artigianale apre a Lucca

venerdì, 18 maggio 2018, 12:28

di MB

Apre oggi, in via San Paolino 49, a due passi dalla chiesa, quella che è a tutti gli effetti la novità dell'anno in fatto di gelateria. L'iniziativa parte dalla mente creativa e intraprendente di un grande ristoratore versiliese, Alessandro Tognetti, patron di Alex Cibi e Vini, ameno ristorante enoteca in quel di Tonfano. Tognetti, ancora una volta, stupisce e crea mettendo in piedi una realtà davvero accattivante. Si chiama Stecco Casanova e rivoluziona un po' il modo di fare e vivere il gelato.

L'idea parte dall'acquisizione, in esclusiva per l'Europa, di un'innovativa macchina per fare il gelato che segue una tradizione sudamericana: quella di uno stecco gelato dall'esterno duro e compatto e dal ripieno morbido. La macchina del gelato, in definitiva, crea una differenza di temperatur e consistenza che favorisce la doppia densità e il contrasto di sapore tra parte morbida e parte dura. Stecco Casanova godrà dunque di un banco gelati del tutto particolare, con stecchi da passeggio, grammatura 120 grammi, facilmente fruibili per gli amanti delle emozioni zuccherine a partire da 3 euro. Veicolare il gelato in maniera diversa, questo è l'obiettivo di Tognetti, con una tipologia di stecco che non esiste in Italia, in Europa. Questo ci farà provare sempre e comunque un bigusto diviso nelle tipologie sorbetti e base latte. Alcuni esempi? Stecco al gusto cassata siciliana con ripieno di pesca arancia (dai canditi siciliani alla freschezza di pesca e arance mature), Stecco al gusto di crema chantilly con ripieno di crema pasticcera con crunch di meringhe, oppure, Cioccolato e ripieno di crema al Gianduia, il vegano Stecco alla fragola con lamponi, Il Total Mango o Total Kiwi e così via per un'esperienza variegata e suadente.

Un'altra caratteristica non da poco riguarda la filiera produttiva. Tutto il latte proviene dall'Azienda Agricola della compagna di Tognetti, Anna, La Ceragiola – Inveruno (MI). 160 mucche per un latte di primissima qualità e freschezza, totalmente in dotazione alle esigenze di Stecco Casanova. Latte intero 100%, fresco, pregiato, pannoso e proveniente da sistemi di agricoltura che bannano fertilizzanti e coadiuvanti chimici. Un'eccellenza italiana che si accompagna ad altre eccellenze del nostro stivale: Menta di Pancalieri, il cioccolato della Tuscany Chocolate Valley di Monsummano Terme i canditi e i limoni di Sicilia, solo per fare alcuni esempi.

Stecco Casanova proporrà un'altra felice curiosità. Una linea di pasticceria originale, sempre da consumo istantaneo, a paletta. Nasceranno produzioni (semifreddi artigianali) come l'originale Latte in Piedi, base latte e zucchero a velo. Una ricetta di origine medioevale cremosa all'ennesima potenza. Delicato, lontano dal concetto della panna cotta e del budino, il Latte in Piedi sarà una delle novità proposte sempre con una fruibilità semplice con alcuni ingredienti segreti selezionati proprio da Anna.

Linea dunque al locale di via San Paolino, approvato da un grande esperto gastronomico come Alessandro Tognetti, dove l'idea e la tecnologia d'oltreoceano incontrano la qualità e la creatività italiana, per un esperienza del gelato totalmente nuova, semplice e di sicura presa gustativa.

Stecco Casanova

Via San Paolino 49, Lucca

http://www.steccocasanova.com

+39 344 3421474‬

steccocasanova@gmail.com