Enogastronomia



Tè protagonista su Rai Uno

lunedì, 14 maggio 2018, 13:14

Martedì 15 maggio a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su Rai Uno, con Elisa Isoardi si parlerà di Tè, infuso ricco di antiossidanti, utile contro il restringimento delle arterie.



Stefania La Badessa, esperta in fitoterapia, illustrerà le principali varietà di tè, dando preziose indicazioni su come scegliere le migliori. Luigi Fontana, dietologo, ne descriverà le proprietà benefiche, consigliando quantità e modalità di consumo. Il Professor Roberto Volpe, ricercatore del CNR di Roma, spiegherà la relazione esistente tra il tè e il restringimento delle arterie, soffermandosi sulle cause e sulle cure. Serena Bivona, maestra di cucina, realizzerà ravioli aromatizzati al tè. Le farà eco il collega Fabio Tacchella, che, invece, proporrà filetti di merluzzo con tè e limone.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Umberto Salamone, ospite dell’unica piantagione di tè esistente in Italia a Capannori (LU). Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dal Mercato “De Bustis” di Napoli.