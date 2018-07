Enogastronomia



Al Twiga in tavola tartufo e chianina

giovedì, 26 luglio 2018, 17:19

E' sicuramente apprezzata nel mondo ma raccontare in poche parole cosa sia questa terra è impossibile: la Toscana. Lo sa bene anche il Twiga Beach Club che ieri sera, attraverso l'esclusivo evento enogastronomici dell'estate, "Taste of Italy", ha offerto ai partecipanti il sapore dell'eccellenza di questa regione. L'evento, iniziato alle 19 con la degustazione, e proseguito alle 21.30 con la cena plassé, non ha deluso nessuna aspettativa.

A esporre i propri prodotti, la famiglia Savini, che si occupa di tartufi in Toscana da sempre. Una passione che si sono tramandati da quattro generazioni dall'inizio degli anni '20. "Sin dall'inizio dell'attività abbiamo dedicato amore per la ricerca e il confezionamento dei tartufi di stagione - ha spiegato Gabriele Bianchi - e per questo abbiamo deciso di condividere con un pubblico di appassionati le nostre scoperte e conoscenze".

Sul banco sia prodotti freschi che confezionati, tutti con estrema cura. Particolarità della serata, le patatine al tartufo e la "Peschiola", una piccola pesca prima messa sott'aceto e dopo passata nella salamoia. Ideale per aperitivi. Ma non solo: "Il punto forte dell'azienda Savini riguarda le nostre salse - aggiunge Bianchi - ne abbiamo di diversi tipi a seconda della stagione". Il motto è: "Tartufo tutto l'anno" e anche Marco Basile, che segue il progetto ristorazione, conferma: "Ci trovate tra Firenze, Milano e Roma, sempre pronti a stupirvi con i nostri tartufi. Ora pensiamo anche ad esportare all'estero i nostri prodotti".

Si continua con l'azienda "La Toraia", la cui storia nasce in Valdichiana, nella tenuta della Fratta, nel 1891. Cinquecento ettari di agricoltura rigorosamente biologica, di cui 370 votati ad agricoltura per i foraggi dei loro allevamenti di chianine. La fattoria si estende su un terreno pianeggiante tra Sinalunga e Torrita, in provincia di Siena. Stasera offrono un assaggio di hamburger di chianina: carne molto magra e morbida al contatto con il palato e l'hot dog di cinta senese. Il tutto condito con ingredienti rigorosamente a km zero.

Arrivato il momento di gustare un bicchiere di vino, gli ospiti si apprestano al bancone, dove spiccano diverse bottiglie dell'azienda "Vigne Casolar del Sol", una cantina nel pisano e vigne sparse per tutta la Toscana.

"Stasera offriamo un bianco Chardonnay, un Traminer toscano, un Sauvignon e infine, il Vermentino - ha spiegato Gabriele Marcesini di Officine del Vino - tutti vini eccellenti, da un gusto unico e inimitabile, che rimandano inevitabilmente ai nostri sapori più autentici".

Presente anche l'olio extra vergine di oliva della famiglia Riani, che dal 1797 si tramandano da padre in figlio la produzione di olio di frantoio di prima spremitura ricavato da uliveti della Lunigiana.

E infine, per lasciarsi coccolare anche dalla dolcezza del cioccolato, non potevano che essere presenti Stefania e Sandra Filippi, le due sorelle dell'azienda "Le follie di Arnolfo", a Colle Val d'Elsa, nel senese. Anche loro, vantano generazioni di appassionati del cioccolato che hanno saputo tramandarsi i segreti della produzione. Hanno presentato creme spalmabili di tutti i tipi, dalla gianduia, al fondente, fino al peperoncino e alla noce. In più spicchi di cioccolato al rosmarino e alla lavanda, dagli effetti energizzanti e rilassanti.

Non è mancato l'apprezzamento da parte dei presenti, che hanno trascorso una piacevole serata all'insegna del "Made in Tuscany".