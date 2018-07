Enogastronomia



Il pomodoro canestrino di Lucca entra in Slow Food

giovedì, 19 luglio 2018, 14:12

di andrea salerno

Tutelare i prodotti tipici del territorio, garantendone la purezza e tutelandone la storia: serve a tutto questo il presidio slow food. Da oggi, dopo il fagiolo rosso lucchese, anche il pomodoro canestrino, caratteristico ortaggio della piana, entra sotto la tutela del 'marchio' Slow Food. Il presidio è nato per valorizzare questa antica varietà, che a seguito dell'alta richiesta e dell'apprezzamento riscosso sulle tavole ha subito ibridazioni che ne mettevano a rischio l'originale qualità.

La presentazione del presidio del pomodoro canestrino ha avuto luogo questa mattina, presso la fondazione Banca del Monte di Lucca. Hanno partecipato all'evento Oriano Landucci, presidente della Fondazione, l'assessore all'agricoltura del comune di Capannori, Serena Frediani, l'assessore allo sviluppo economico del comune di Lucca, Valentina Mercanti, e il consigliere comunale di Porcari incaricato all'agricoltura, Pietro Ramacciotti. Inoltre, erano presenti Marco Del Pistoia, fiduciario di Slow Food condotta compitese orti lucchesi ed il presidente di coltivatori di pomodoro canestrino, Federico Martinelli.

Tutti i rappresentanti delle amministrazioni hanno tenuto a sottolineare l'importanza di queste iniziative, atte a custodire e a reclamizzare i prodotti più prestigiosi della lucchesia.

“Come fondazione Banca del Monte, siamo contenti di valorizzare uno dei prodotti che ha fatto la storia del nostro territorio – ha affermato Oriano Landucci -. Non bisogna dimenticarci che il nostro Paese in passato era prevalentemente basato sull'agricoltura. Pertanto, è giusto riscoprire ciò che di prezioso il passato ci ha fornito”.

“Questo progetto – ha dichiarato l'assessore Mercanti – si va ad inserire in un più ampio disegno che stiamo portando avanti con gli altri comuni della piana. L'obiettivo e quello di promuovere i prodotti del territorio, basandosi su una coltivazione sostenibile e genuina”.

In seguito ha preso parola l'assessore di Capannori, Frediani: “E' importante promuovere i pomodori in tutti i vari passaggi della filiera, sino a giungere al consumatore finale. Abbiamo allestito un sistema sul territorio, composto da 19 aziende che si occuperanno delle varie fasi di produzione dei prodotti, che saranno venduti nei mercati contadini”.

Lo scopo di Slow Food è quello di sviluppare reti di aziende finalizzate a perseguire un progetto unico, mettendo insieme, in modo virtuoso, tutti i componenti di una filiera. “Gli agricoltori devono sentirsi partner, non rivali – ha spiegato Marco Del Pistoia -. Solo in questa maniera potremo salvare dall'estinzione questi preziosi prodotti”.

Da ultimo, ha parlato Federico Martinelli: “Da poco sono divenuto presidente dei produttori di pomodoro canestrino. La mia azienda pratica una agricoltura biodinamica e voglio far sì che molte altre seguano il nostro esempio. Con questo tipo di coltura, difatti, si elimina totalmente l'utilizzo di sostanze dannose sia per l'ambiente che per l'uomo”.

I promotori di questa iniziativa hanno stilato un calendario di appuntamenti per promuovere il pomodoro canestrino: mercoledì 1 agosto, al mercato biologico in piazza San Francesco; sabato 4 agosto dalle 11.30, al 'Mercato contadino' di Marlia; sabato 11 agosto, cena alla cooperativa “L'Unitaria” di Porcari.

Rispetto dell'ambiente, riscoperta del territorio e difesa delle sue eccellenze: questa è la ricetta da seguire per Slow Food.