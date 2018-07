Enogastronomia



Sapori d'Italia al Twiga di Forte dei Marmi

giovedì, 19 luglio 2018, 16:06

di riccardo cavirani

Che sapore ha l'Italia? Al Twiga di Forte dei Marmi, ieri sera, hanno provato a dare una risposta a questa domanda i produttori di alcune delle eccellenze enogastronomiche del Sannio.

L'iniziativa è al secondo appuntamento dopo la prima tappa che ha riguardato il territorio del veronese.

Questa volta a far parlare del vero made in Italy è stata la zona di Benevento, un territorio unico, ricco di storia e tradizioni della tavola italiana. Produttori noti e meno noti hanno fatto squadra per valorizzare i frutti del proprio lavoro ad una clientela di qualità come quella del locale versiliese.

Un viaggio sensoriale che ha toccato i prodotti più rappresentativi del territorio. Dal liquore Strega, con il suo inconfondibile colore giallo vivo, proposto in due cocktail "strega tonic" su base gin tonic e "strega mule" su base moscow mule, alla falanghina del Sannio, alla birra artigianale della cooperativa Campanapa aromatizzata alla canapa.

Apprezzatissimi i salumi della prestigiosa macelleria Cillo di Airola: tra i prodotti presentati il prosciutto al forno e i würstel. Soddisfatto il patron, Sabatino Cillo, intento personalmente ad affettare e servire il pubblico.

Non solo carne ma anche formaggi: il caciocavallo di Castelfranco in Miscano.

Antonio Troncone e Rosaria Scinto producono più di mille forme l'anno con le proprie mani. "Una produzione limitata a quanto possiamo fare con le forze della nostra famiglia -raccontano soddisfatti- seguendo personalmente l'alimentazione del bestiame e la cura dei terreni dedicati al pascolo".

Se si parla di Italianità non poteva mancare la pasta: ed ecco i maccheroni di "Pastai Sanniti": una vera pasta artigianale, trafilata al bronzo, confezionata manualmente per evitare anche la più piccola rottura del prodotto.

"Produciamo pasta dal 1928, siamo alla terza generazione: esportiamo molto all'estero dove ovviamente apprezzano il made in Italy. Noi stesse siamo direttamente coinvolte nella produzione" - spiegano con orgoglio Francesca Ibelli e Valentina Errani-.

Per concludere taralli dolci e salati della Saporeat di Avellino e i croccantini della Dolciaria Ilaria di San Marco dei Cavoti.

Numerose le persone presenti sia all'aperitivo che alla cena, non sono mancati i volti noti tra cui il campione del mondo Paolo Rossi, imprenditori del settore e giornalisti. Soddisfatto Mario Cambiaggio del Twiga. Ancora un successo per il Taste of Italy che sicuramente il locale riproporrà in altre serate dedicate a territori italiani.



Foto di Giacomo Mozzi