Enogastronomia



Continua la sagra della zuppa alla paesana a S.Maria del Giudice

giovedì, 9 agosto 2018, 16:04

di oriano de ranieri

Continua la sagra della zuppa alla paesana a S.Maria del Giudice. Lo scorso week end la manifestazione ha riscosso un notevole successo. Domani sera venerdì 10 agosto, sabato 11 e domenica 12 gli organizzatori faranno ancora di più per contentare i tanti fedelissimi e anche "i novizi". Domani sera alle 22 circa ci sarà un grande evento: l'esibizione della scuola di ballo "Solo danza" di Marzia e Marco. Sabato 11 agosto per la prima volta grande serata col dj Marco Bresciani. Inoltre tutte le sere si balla con le migliori orchestre. Come è noto oltre la famosa zuppa saranno servite varie specialità culinarie. La sagra della zuppa proseguirà venerdì 17 agosto, sabato 18 e domenica 19. La sagra, come è noto, si svolge nell'ampio spazio del campo sportivo. A cento metri si trova un nuovo grande parcheggio. Il ricavato delle tre serate andrà in beneficenza per le opere parrocchiali del paese.