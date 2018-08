Enogastronomia : in centro



Stecco Casanova, il nuovo modo di godere di gelato e genuinità

giovedì, 9 agosto 2018, 11:03

di Marco Bellentani

Aperta da meno di tre mesi, la Gelateria Artigianale Stecco Casanova - in via San Paolino 49 - si è già dimostrata l'ennesimo colpo di successo di un grande imprenditore del food, alias Alessandro Tognetti, già noto per il suo ristorante tutto pesce e crostacei a Tonfano (Marina di Pietrasanta) Alex - Cibi e Vini. Una novità europea, quella di un gelato dalle due consistenze creato da una macchina di tradizione americana che crea una differenza di temperatura e consistenza che favorisce la doppia densità e il contrasto di sapore tra parte morbida e parte dura. La notizia è anche quella dell'assoluta genuinità e artigianalità del preparato. Si, noi italiani non siamo molto abituati ad un concetto artigianale di stecco, ma, seguendo il consiglio dei numerosi stranieri presenti in città, anche gli italici si stanno sempre più innamorando di questa soluzione. Un bigusto prezioso diviso nelle tipologie sorbetti e base latte: Stecco al gusto di crema chantilly con ripieno di crema pasticcera con crunch di meringhe, oppure, Cioccolato e ripieno di crema al Gianduia, il vegano Stecco alla fragola con lamponi, Il Total Mango o Total Kiwi e così via. Ciò che colpisce è il connubio, tutto italiano e a filiera rintracciabile, con l'Azienda Agricola della compagna di Tognetti, Anna, La Ceragiola – Inveruno (MI). 160 mucche per un latte di primissima qualità e freschezza, totalmente in dotazione alle esigenze di Stecco Casanova. Non è l'unica eccellenza italiana presente, seguita da Menta di Pancalieri e limoni di Sicilia.

Abbiamo eseguito lo zuccherino assaggio e non possiamo che perorare la causa di questa gelateria. Fantastico il sorbetto al Maracuja, più classico lo Stecco Casanova che traborda di caramello. In definitiva, forse anche per il gran caldo, abbiamo trovato le varietà alla frutta di grande impatto, intensità e persistenza. Un modo nuovo, certo, per assaggiare il gelato, magari anche spendibile per le strade di Lucca. Soprattutto poggiato su solide basi italiane ma anche sul guizzo di ricerca di Tognetti che ci regala novità dal cuore pure, sano e sfizioso. Bravo.

Tutte le foto sono state scattate da ©LA FONDERIA

Stecco Casanova

Via San Paolino 49, Lucca

http://www.steccocasanova.com

+39 344 3421474‬

steccocasanova@gmail.com