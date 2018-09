Enogastronomia



Con Alice la pizza è tutta un’altra musica

domenica, 2 settembre 2018, 23:14

In occasione delle celebrazioni per la festività di Santa Croce, evento così importante per la città di Lucca e per i Lucchesi, Alice Pizza, con l’essenziale collaborazione del Teatro del Giglio, è lieta di annunciare l’arrivo in città del suo primo punto vendita nell’ambito di un evento che coniuga musica e amore per le cose buone.

Mercoledì 12 settembre alle ore 18.30 nella splendida cornice di Piazza Cittadella, Alice Pizza regalerà alla città di Lucca un Recital di tre giovani, ma bravissime, soprano accompagnate al pianoforte dal maestro Massimo Morelli. Le cantanti, selezionate dal Maestro Aldo Tarabella, Direttore Artistico del Teatro del Giglio, eseguiranno una serie di arie che, cominciando con un doveroso omaggio a Puccini, avranno come tema comune quello di esaltare l’amore per i sapori della vita e la leggerezza della gioia in linea con il motto di Alice Pizza “Tutti i gusti della leggerezza”. Al termine dell’evento, dopo aver gustato le arie pucciniane, verdiane e rossiniane, gli spettatori avranno l’occasione di assaporare gratuitamente nel nuovo locale di Alice Pizza in Via San Paolino 22, le molteplici proposte salate e non solo del noto marchio di pizza al taglio alla romana e di brindare all’imminente festa di Santa Croce e all’inizio dell’attività di Alice Pizza a Lucca.

Alice Pizza è franchising di successo (oltre 150 punti vendita aperti solo negli ultimi quattro anni) che ha messo alla base della sua attività il recupero dei valori dell’artigianalità e dell’antica arte fornara romana. La pizza di Alice è caratterizzate da un impasto estremamente leggero e digeribile, per effetto della lunga lievitazione (oltre ventiquattro ore) e del ridotto contenuto di lievito, da un’accurata selezione delle materie prime e dalla fantasia dei propri pizzaioli che si cimenteranno in più di 60 gusti diversi , preparati con ingredienti stagionali e locali. I biglietti gratuiti per la partecipazione all’evento saranno disponibili sino ad esaurimento a partire da venerdì 7 settembre presso la biglietteria del Teatro del Giglio (orari 10.30-13 e 15-18 tel 0583.465320 mail biglietteria@teatrodelgiglio.it ) e presso Alice Lucca in Via San Paolino 22 (aperto tutti i giorni dalle 11,00 alle 21,30 – tel 0583 572712 – mail: tregi.pizza.lucca@gmail.com)