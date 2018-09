Elisa Scotti vince la seconda sfida della terza edizione del concorso gastronomico nazionale 'Il piatto forte'

Altri articoli in Enogastronomia

giovedì, 13 settembre 2018, 11:23

Ci sarà anche il lucchese Diego Poli (Filippo Mud di Pietrasanta) tra i nove cuochi che si “sfideranno”, venerdì 4 ottobre, per l’edizione 2018 del Festival di Sanremo degli Chef

martedì, 11 settembre 2018, 13:37

E' Lorenzo Neri il primo finalista de 'Il piatto Forte' che ha vinto con il piatto 'Filetto di maiale cotto con mele renette e cipolle di tropea servito sormontato da una pallina di gelato al curry e mandorle tostate" la prima sfida della terza edizione del concorso gastronomico nazionale, svoltasi...

giovedì, 6 settembre 2018, 15:43

L’inaugurazione del punto vendita a Lucca avverrà il 12 settembre alle 18,30 in piazza Cittadella con la collaborazione del Teatro del Giglio. Musica e Pizza. Tre giovani cantanti d’opera, selezionate dal direttore artistico del Teatro del Giglio Aldo Tarabella, accompagnate al pianoforte dal maestro Massimo Morelli

domenica, 2 settembre 2018, 23:14

In occasione delle celebrazioni per la festività di Santa Croce, evento così importante per la città di Lucca e per i Lucchesi, Alice Pizza, con l’essenziale collaborazione del Teatro del Giglio, è lieta di annunciare l’arrivo in città del suo primo punto vendita nell’ambito di un evento che coniuga musica...

sabato, 1 settembre 2018, 18:38

Prende il via domani sera, domenica 2 settembre, la nona edizione del Salotto del Vino e del Verde di Montecarlo, evento collaterale della Festa del Vino che consiste in 7 cene a tema (fino al 9 settembre, ad eccezione di sabato 8) organizzate nella splendida cornice del giardino del Palazzo...

venerdì, 31 agosto 2018, 12:28

A Terra Madre Salone del Gusto 2018, a Torino dal 20 al 24 settembre, debuttano 22 nuovi presidi italiani Slow Food. Presente anche la Toscana con il pomodoro canestrino di Lucca